Mercado Libre pidió regular a Temu y Shein: "Dañan la producción local y el empleo"

El presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, pidió que el Gobierno impulse regulaciones para las plataformas chinas Temu y Shein, que vienen ganando terreno en toda América Latina con su modelo de precios ultra bajos y envío gratuito. “Es importante tener un marco regulatorio igual para todos los que compiten. Las regulaciones son fundamentales, tanto en las finanzas como en el comercio”, afirmó el ejecutivo.
