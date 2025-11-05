Mercado Libre pidió regular a Temu y Shein: "Dañan la producción local y el empleo"

El ejecutivo explicó que la expansión de plataformas como Temu y Shein obliga a Mercado Libre a invertir más en infraestructura y eficiencia logística, pero advirtió que la competencia sin control “desequilibra el campo de juego”.

Temu y Shein, las apps que crecen más rápido en la región

Según la consultora Sensor Tower, los usuarios activos mensuales de Temu en América Latina crecieron 143% interanual en el primer semestre de 2025, alcanzando a más de 105 millones de personas.

La aplicación, que ofrece productos a precios muy bajos y envíos gratuitos, se convirtió en una de las más descargadas en la región y amenaza el liderazgo de los marketplaces locales.

Mientras tanto, México, Chile y Uruguay ya avanzaron con nuevas normas fiscales y restricciones de importación para este tipo de plataformas, con el objetivo de proteger a los minoristas nacionales. En la Argentina, sin embargo, aún no se tomaron medidas concretas.

Mercado Libre refuerza su operación en el país

Pese al contexto competitivo, Mercado Libre continúa siendo la mayor empresa de comercio electrónico de América Latina, con más de 112.000 empleados y 27 trimestres consecutivos de crecimiento anual superior al 30%.

De la Serna reveló que la compañía invirtió USD 65 millones en un nuevo centro logístico en las afueras de Buenos Aires, ampliando su infraestructura local.