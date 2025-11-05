Internaron a un bebé de seis meses con signos de abuso sexual

Tras el chequeo, los médicos alertaron sobre posibles signos de abuso sexual y el director del centro de salud, Eduardo Casim, sostuvo que “no ven con frecuencia una lesión de esa magnitud", según informó La Capital.

A partir de esos resultados, se realizó una denuncia en la unidad de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y se inició una investigación sobre el caso junto a la intervención de la Secretaría de la Niñez.

El presunto abusador es un hombre de 47 años. La policía lo detuvo luego de un llamado al 911 por un supuesto robo en una casa ubicada en las calles Italia y Gálvez.

Sin embargo, al llegar al lugar, una mujer señaló al sospechoso -identificado como Guillermo V.- como responsable del abuso de su nieto de seis meses.

El menor tuvo una evolución favorable en las primeras 24 horas y se encuentra internado en una habitación de sala general. “Se hizo una exploración bajo anestesia para ver la magnitud de las lesiones. Tenemos fe de que se va a recuperar”, dijo Casim.

Pese a que el chico estaba acompañado de su madre en el hospital, la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Rodrigo Lioy, ordenó que la víctima quedara bajo resguardo estatal. “Se definió adoptar y efectivizar una medida de protección excepcional, que implica suspender la responsabilidad parental de los progenitores y disponer el resguardo inmediato del niño”, indicó el funcionario.

Según detalló Lioy, la medida tiene como objetivo proteger al menor mientras avanza la investigación en torno a su círculo familiar.