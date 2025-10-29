Un policía, su hermano y su padre, imputados por abusar de dos nenas

De acuerdo a la acusación, al mayor de los implicados se le atribuyó el delito de abuso sexual simple, mientras que otro fue imputado por abuso sexual con acceso carnal. Además, se los vinculó a un hecho calificado como abuso sexual simple agravado por ser cometido por dos o más personas, dado que, según la denuncia, en una ocasión dos de los hombres habrían sometido al mismo tiempo a las dos menores.

Durante la audiencia, el fiscal solicitó la prisión preventiva para uno de los acusados, pero el juez no hizo lugar al pedido. En cambio, habilitó la investigación penal preparatoria por el plazo de un año y ordenó medidas de restricción para impedir cualquier acercamiento de los sospechosos hacia las víctimas.

También dispuso que las dos niñas declaren a través de Cámara Gesell, procedimiento que será determinante para el avance de la causa y el futuro procesal de los imputados.