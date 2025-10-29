"
Un policía, su hermano y su padre, imputados por abusar de dos nenas

Una denuncia hecha por una docente destapó un caso aberrante en el este provincial. Los tres sospechosos, entre ellos un agente de Policía, quedaron imputados por abuso sexual contra dos menores de edad.

Una denuncia penal realizada por una docente derivó en la imputación de un agente de Policía, su hermano y su padre en un grave caso de abuso sexual que conmociona al este sanjuanino. Según la investigación, los tres hombres habrían ultrajado a dos niñas que forman parte de su propia familia.

El fiscal a cargo de la causa, junto a su equipo de la UFI ANIVI, imputó este martes a los sospechosos por distintos delitos vinculados al abuso sexual. Se trata de un joven policía y su hermano, de 24 y 25 años, y de su padre, de más de 50. Por razones legales y para resguardar la identidad de las víctimas, no se difunden los datos personales de los acusados ni el departamento donde residen.

La denuncia fue presentada a mediados de octubre por una docente, quien puso en conocimiento de las autoridades judiciales los hechos que habrían ocurrido tiempo atrás. Tras ello, el fiscal expuso los cargos ante el juez de Garantías, en una audiencia en la que los tres hombres se presentaron en libertad.

De acuerdo a la acusación, al mayor de los implicados se le atribuyó el delito de abuso sexual simple, mientras que otro fue imputado por abuso sexual con acceso carnal. Además, se los vinculó a un hecho calificado como abuso sexual simple agravado por ser cometido por dos o más personas, dado que, según la denuncia, en una ocasión dos de los hombres habrían sometido al mismo tiempo a las dos menores.

Durante la audiencia, el fiscal solicitó la prisión preventiva para uno de los acusados, pero el juez no hizo lugar al pedido. En cambio, habilitó la investigación penal preparatoria por el plazo de un año y ordenó medidas de restricción para impedir cualquier acercamiento de los sospechosos hacia las víctimas.

También dispuso que las dos niñas declaren a través de Cámara Gesell, procedimiento que será determinante para el avance de la causa y el futuro procesal de los imputados.

