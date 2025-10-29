Una denuncia penal realizada por una docente derivó en la imputación de un agente de Policía, su hermano y su padre en un grave caso de abuso sexual que conmociona al este sanjuanino. Según la investigación, los tres hombres habrían ultrajado a dos niñas que forman parte de su propia familia.
Un policía, su hermano y su padre, imputados por abusar de dos nenas
