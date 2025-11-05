Los Cóndores vuelven al vuelo: UPCN Vóley debuta en una nueva Liga Argentina

Bajo la dirección técnica de Fabián Armoa, UPCN realizó una intensa pretemporada en San Juan, con trabajos físicos y técnicos, y una serie de amistosos en Chile y Mendoza que sirvieron para ajustar el funcionamiento colectivo.

El plantel combina figuras históricas, refuerzos internacionales y jóvenes talentos, en una fórmula que busca mantener la identidad ganadora del club.

Plantel 2025/26:

Armadores: Mateo Bozicovich y Juan Martín Riganti

Opuestos: Ronald Jiménez (Colombia) y Gerónimo Elgueta

Centrales: Matheus Alejandro (Brasil), Imanol Salazar, Federico Franetovich e Iván Quiroga

Receptores punta: Alejandro Toro, Leon Meier (Alemania), Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez

Líberos: Federico Trucco y Pedro Besso

La hoja de ruta del campeón

La fase regular se disputará en seis tours. Los dos primeros serán en Tucumán, el tercero en San Juan (del 4 al 7 de diciembre, en el estadio de UPCN), donde el público local podrá volver a ver a su equipo.

Entre el 12 y el 17 de diciembre se jugará la Copa ACLAV, torneo que otorga la clasificación al Campeonato Sudamericano de Clubes, donde UPCN ya fue bicampeón continental y logró su pasaje al Mundial de Clubes, donde también alcanzó el podio en dos ocasiones.

La segunda mitad de la fase regular se reanudará el 15 de enero con los tours restantes:

15 al 18/01: Boca Juniors

29/01 al 01/02: Waiwen

12 al 15/02: River Plate

Luego será el turno de los Play Offs, instancia en la que UPCN buscará reconquistar la corona que lo convirtió en leyenda.

Una historia que sigue volando alto

Con nueve títulos de Liga Argentina —seis de ellos consecutivos—, dos Copas ACLAV Sudamericanas y dos medallas en el Mundial de Clubes, UPCN San Juan consolidó su nombre entre los grandes del vóley internacional.

El regreso a la Liga representa un renacer competitivo y simbólico: el club que puso a San Juan en el mapa del deporte mundial vuelve a volar, con la mirada puesta en el futuro y el orgullo intacto.