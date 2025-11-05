Los Cóndores vuelven al vuelo: UPCN Vóley debuta en una nueva Liga Argentina
El multicampeón sanjuanino inicia este jueves su camino en la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26. Con plantel renovado y el sello de Fabián Armoa, buscará volver a lo más alto del vóley nacional.
UPCN San Juan Vóley está listo para escribir un nuevo capítulo en su historia. Este jueves 6 de noviembre, el equipo más ganador del vóley argentino debutará en la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26, enfrentando a River Plate desde las 15 horas en el Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán.
Será el regreso oficial de Los Cóndores al máximo certamen nacional, tras consagrarse campeones de la Liga Nacional. En esta primera parada del Tour 1, los sanjuaninos también jugarán el viernes 7 ante Tucumán de Gimnasia (21 hs) y cerrarán la serie el domingo 9 frente a Waiwen Vóley (18 hs). Todos los encuentros serán televisados por Fox Sports.
Bajo la dirección técnica de Fabián Armoa, UPCN realizó una intensa pretemporada en San Juan, con trabajos físicos y técnicos, y una serie de amistosos en Chile y Mendoza que sirvieron para ajustar el funcionamiento colectivo.
El plantel combina figuras históricas, refuerzos internacionales y jóvenes talentos, en una fórmula que busca mantener la identidad ganadora del club.
Plantel 2025/26:
Armadores: Mateo Bozicovich y Juan Martín Riganti
Opuestos: Ronald Jiménez (Colombia) y Gerónimo Elgueta
Receptores punta: Alejandro Toro, Leon Meier (Alemania), Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez
Líberos: Federico Trucco y Pedro Besso
La hoja de ruta del campeón
La fase regular se disputará en seis tours. Los dos primeros serán en Tucumán, el tercero en San Juan (del 4 al 7 de diciembre, en el estadio de UPCN), donde el público local podrá volver a ver a su equipo.
Entre el 12 y el 17 de diciembre se jugará la Copa ACLAV, torneo que otorga la clasificación al Campeonato Sudamericano de Clubes, donde UPCN ya fue bicampeón continental y logró su pasaje al Mundial de Clubes, donde también alcanzó el podio en dos ocasiones.
La segunda mitad de la fase regular se reanudará el 15 de enero con los tours restantes:
15 al 18/01: Boca Juniors
29/01 al 01/02: Waiwen
12 al 15/02: River Plate
Luego será el turno de los Play Offs, instancia en la que UPCN buscará reconquistar la corona que lo convirtió en leyenda.
Una historia que sigue volando alto
Con nueve títulos de Liga Argentina —seis de ellos consecutivos—, dos Copas ACLAV Sudamericanas y dos medallas en el Mundial de Clubes, UPCN San Juan consolidó su nombre entre los grandes del vóley internacional.
El regreso a la Liga representa un renacer competitivo y simbólico: el club que puso a San Juan en el mapa del deporte mundial vuelve a volar, con la mirada puesta en el futuro y el orgullo intacto.