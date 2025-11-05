"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > robar

Hicieron un boquete en una heladería para robar y terminaron condenados a prisión

Facundo y Leonel Juárez, junto a Carlos Isaías Gómez, fueron sentenciados tras ser captados robando en la heladería “Sei Tu”. La rápida acción policial y las cámaras fueron claves.

Tres hombres fueron condenados por el violento robo a la heladería “Sei Tu”, ubicada en calle Mendoza 1195, en el departamento Chimbas. El hecho ocurrió el 20 de septiembre pasado, cerca de las 3:13 de la madrugada, y fue captado por las cámaras de seguridad del comercio, que resultaron decisivas para esclarecer el caso.

Los condenados —Facundo Juárez, Leonel Juárez y Carlos Isaías Gómez— fueron hallados culpables del delito de encubrimiento por receptación y ocultamiento de efectos provenientes de un delito, en concurso real con amenazas simples.

Te puede interesar...

Esa madrugada, los tres sujetos escalaron la pared lateral del frente del local, subieron al techo y rompieron la membrana del sector donde antes había un tragaluz. Por ese hueco lograron ingresar al interior del comercio y sustraer dos televisores, un monitor, una computadora, una garrafa y una balanza comercial.

Minutos después del robo, un llamado al 911 permitió que personal policial acudiera de inmediato al lugar. En Reconquista y Mendoza, los efectivos aprehendieron a Leonel Juárez y Gómez, quienes llevaban consigo una motosierra roja y la garrafa robada.

A pocos metros, en un terreno lindante al Lote Hogar 1, Facundo Juárez fue sorprendido mientras intentaba huir con un televisor y una balanza envueltos en una campera verde. Finalmente, fue detenido en su domicilio, con la colaboración de su madre.

Un cuarto sospechoso, identificado como Chávez, fue demorado poco después en Saavedra y Mendoza, luego de que las cámaras lo vincularan con la escena del robo.

El caso fue elevado al Procedimiento Especial de Flagrancia, bajo la dirección del fiscal Fernando Bonomo. Tras evaluar las pruebas y registros incorporados al sistema AXON, el juez resolvió imponer las siguientes condenas:

  • Facundo Juárez: 8 meses de prisión efectiva, unificados en una pena única de 3 años y 8 meses de prisión efectiva, con prisión preventiva.

  • Leonel Juárez: 6 meses de prisión efectiva, unificados en una pena única de 3 años y 6 meses, con prisión preventiva.

  • Carlos Isaías Gómez: 6 meses de prisión condicional.

Gracias a la combinación de tecnología, intervención inmediata y colaboración ciudadana, el caso se resolvió en tiempo récord y permitió que los autores del violento robo quedaran tras las rejas.

Temas

Te puede interesar