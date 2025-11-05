Hicieron un boquete en una heladería para robar y terminaron condenados a prisión

Esa madrugada, los tres sujetos escalaron la pared lateral del frente del local, subieron al techo y rompieron la membrana del sector donde antes había un tragaluz. Por ese hueco lograron ingresar al interior del comercio y sustraer dos televisores, un monitor, una computadora, una garrafa y una balanza comercial.

Minutos después del robo, un llamado al 911 permitió que personal policial acudiera de inmediato al lugar. En Reconquista y Mendoza, los efectivos aprehendieron a Leonel Juárez y Gómez, quienes llevaban consigo una motosierra roja y la garrafa robada.

A pocos metros, en un terreno lindante al Lote Hogar 1, Facundo Juárez fue sorprendido mientras intentaba huir con un televisor y una balanza envueltos en una campera verde. Finalmente, fue detenido en su domicilio, con la colaboración de su madre.

Un cuarto sospechoso, identificado como Chávez, fue demorado poco después en Saavedra y Mendoza, luego de que las cámaras lo vincularan con la escena del robo.

El caso fue elevado al Procedimiento Especial de Flagrancia, bajo la dirección del fiscal Fernando Bonomo. Tras evaluar las pruebas y registros incorporados al sistema AXON, el juez resolvió imponer las siguientes condenas:

Facundo Juárez: 8 meses de prisión efectiva, unificados en una pena única de 3 años y 8 meses de prisión efectiva, con prisión preventiva.

Leonel Juárez: 6 meses de prisión efectiva, unificados en una pena única de 3 años y 6 meses , con prisión preventiva.

Carlos Isaías Gómez: 6 meses de prisión condicional.

Gracias a la combinación de tecnología, intervención inmediata y colaboración ciudadana, el caso se resolvió en tiempo récord y permitió que los autores del violento robo quedaran tras las rejas.