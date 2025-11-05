La Joaqui "escrachó" a Luck Ra con una foto íntima en la cama

la joaqui foto intima con luck ra

"La vida últimamente", expresó la artista en el collage de fotos que incluyó esa postal bien íntima con Luck Ra como resumen de lo sucedido en sus últimos días.

Cabe recordar que hace unos días en una entrevista con el programa LAM (América Tv), La Joaqui desmintió tener planes de casamiento con su pareja para el próximo año y aclaró que están focalizados en disfrutar el buen presente del noviazgo.

"Él está en todo lo que necesito, se hace cargo de mi corazón, nuestro hogar, mi estabilidad emocional, es un tipazo que resuelve, es un capo. Todavía no nos casamos, hace un año y medio salimos, estoy disfrutando de la luna de miel y conquista que es tan bonito, de encontrar la manera de enamorarnos todos los días", dijo la artista.

Y reconoció lo que siente por él a corazón abierto: “Es mi primer amor. No me vieron querer nunca antes a nadie, pero era una persona que le costaba confiar. Chicos, cuando llega el amor de verdad fluye solo, uno a veces intenta que las cosas funcionen y no son".