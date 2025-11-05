"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > choque

Un hombre terminó hospitalizado tras un fuerte choque entre dos autos

El siniestro ocurrió en la tarde de este miércoles sobre calle 25 de Mayo, entre Las Heras y Ortega. Uno de los conductores debió ser trasladado al Hospital Rawson con lesiones a determinar.

Un accidente de tránsito ocurrido este miércoles por la tarde en Capital dejó como saldo a un hombre hospitalizado. El siniestro tuvo lugar cerca de las 15 horas, sobre calle 25 de Mayo, entre Las Heras y Ortega, y fue protagonizado por dos autos.

Según fuentes policiales, el siniestro fue protagonizado por un Fiat Cronos, conducido por Santos Córdoba, de 35 años, y un Volkswagen Polo, al mando de Rodolfo Morales, de 45. Ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos y, por razones que aún se investigan, colisionaron violentamente en plena arteria urbana.

Producto del impacto, Córdoba sufrió lesiones a determinar y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó internado en observación.

Te puede interesar...

En el lugar intervino personal de la Comisaría 4ª, a cargo de la cabo Andrea Mayorga, junto al fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio, quienes ordenaron las medidas correspondientes para esclarecer la mecánica del siniestro.

Los investigadores trabajan para determinar si alguno de los conductores realizó una maniobra imprudente o si hubo otro factor que desencadenó el choque.

Temas

Te puede interesar