Un accidente de tránsito ocurrido este miércoles por la tarde en Capital dejó como saldo a un hombre hospitalizado. El siniestro tuvo lugar cerca de las 15 horas, sobre calle 25 de Mayo, entre Las Heras y Ortega, y fue protagonizado por dos autos.
Un hombre terminó hospitalizado tras un fuerte choque entre dos autos
El siniestro ocurrió en la tarde de este miércoles sobre calle 25 de Mayo, entre Las Heras y Ortega. Uno de los conductores debió ser trasladado al Hospital Rawson con lesiones a determinar.