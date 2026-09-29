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Hallaron y detonaron proyectiles de mortero en el campo de tiro del Rim 22

Cuatro proyectiles de mortero de 81 mm fueron hallados abandonados dentro del campo de tiro de Rivadavia del Regimiento de Infantería de Montaña 22. Por su estado de inestabilidad, la Brigada de Explosivos de Bomberos decidió detonarlos en el lugar.

Un grupo de deportistas que practicaba trekking dio aviso al 911 este martes alrededor de las 11.30 tras encontrar cuatro proyectiles de mortero abandonados dentro del campo de tiro de Rivadavia, del Regimiento de Infantería de Montaña 22. El hallazgo se produjo cerca de unas huellas ubicadas a 4 kilómetros del ingreso al predio, sobre ruta provincial 60, frente al Parque Faunístico de Rivadavia.

Personal de la Comisaría 30 confirmó el hallazgo y dio intervención a la Dirección de Bomberos. También llegó al lugar personal del Ejército y se dio aviso al Juzgado Federal, al tratarse de explosivos de guerra.

Fuentes oficiales precisaron que se trataba de cuatro proyectiles de mortero de 81 mm, de vieja data, presuntamente utilizados en prácticas militares del R.I.M. 22 y dejados en el predio sin estallar.

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Los especialistas de la División Explosivos evaluaron que los artefactos no podían desactivarse ni trasladarse por su estado de inestabilidad, con riesgo de estallar en cualquier momento. Por ese motivo, recomendaron neutralizarlos en el mismo lugar.

El operativo incluyó el desalojo de la zona antes de proceder a la detonación de los cuatro proyectiles. Efectivos de la Comisaría 30 y Bomberos permanecen en las inmediaciones del Parque Faunístico mientras continúan las tareas en el lugar.

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