Hallaron y detonaron proyectiles de mortero en el campo de tiro del Rim 22

Personal de la Comisaría 30 confirmó el hallazgo y dio intervención a la Dirección de Bomberos. También llegó al lugar personal del Ejército y se dio aviso al Juzgado Federal, al tratarse de explosivos de guerra.

Fuentes oficiales precisaron que se trataba de cuatro proyectiles de mortero de 81 mm, de vieja data, presuntamente utilizados en prácticas militares del R.I.M. 22 y dejados en el predio sin estallar.