Un grupo de deportistas que practicaba trekking dio aviso al 911 este martes alrededor de las 11.30 tras encontrar cuatro proyectiles de mortero abandonados dentro del campo de tiro de Rivadavia, del Regimiento de Infantería de Montaña 22. El hallazgo se produjo cerca de unas huellas ubicadas a 4 kilómetros del ingreso al predio, sobre ruta provincial 60, frente al Parque Faunístico de Rivadavia.
Hallaron y detonaron proyectiles de mortero en el campo de tiro del Rim 22
Cuatro proyectiles de mortero de 81 mm fueron hallados abandonados dentro del campo de tiro de Rivadavia del Regimiento de Infantería de Montaña 22. Por su estado de inestabilidad, la Brigada de Explosivos de Bomberos decidió detonarlos en el lugar.