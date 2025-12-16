Incendio en galpón: la propietaria denunció agresión y daños materiales
Un incendio destruyó un galpón de ferretería en San Juan, generando pérdidas millonarias y graves acusaciones. La propietaria denunció agresiones, falta de contrato y trabajos peligrosos no autorizados.
Un incendio en un galpón en Capital, que dejó pérdidas materiales totales, ha desencadenado una serie de acusaciones graves que involucran al propietario del inmueble y sus inquilinos. En medio de este conflicto, la propietaria de la ferretería, Gisela Torraga, denunció un ataque físico por parte del dueño del galpón, Ricardo Demartini, mientras su hermana filmaba el siniestro.
El incidente ocurrió en un galpón ubicado sobre calle Belgrano, antes de la avenida Rioja, y el fuego destruyó por completo el inmueble, que servía como depósito de la ferretería. La dueña relató que, en el momento del incendio, no había personas dentro de la vivienda, aunque el galpón albergaba materiales de construcción valiosos que quedaron completamente destruidos.
Según Torraga, el incendio se originó luego de que Demartini enviara a un empleado a realizar trabajos de soldadura en una parte del galpón, donde se almacenaban materiales inflamables, como media sombra, tela rafia, pallets de cemento, caños de luz y caños de agua. La comerciante explicó que el trabajador alertó sobre el incendio tan pronto como este comenzó, pero ya era demasiado tarde.
Torraga manifestó su preocupación por las pérdidas económicas que aún no puede calcular con exactitud, ya que el material valioso almacenado quedó destruido. "No sé cuánto perdí. Tengo que revisar todo lo que había adentro", expresó visiblemente afectada. Por ahora, la comerciante adelantó que realizará un inventario con la ayuda de su marido y que su abogado manejará el caso.
La denuncia por violencia
El conflicto escaló aún más cuando Torraga denunció una agresión física por parte del dueño del galpón. Según su relato, su hermana fue golpeada por Demartini mientras filmaba el incendio. "Mi hermana solo estaba grabando lo que sucedía, no molestaba a nadie", explicó la ferretera. Ante este hecho, Torraga adelantó que realizará las denuncias pertinentes por violencia de género y otras acusaciones penales.
Conflictos contractuales y previos
Además de las acusaciones por el incendio, Torraga también denunció que, a pesar de haber alquilado el galpón hacía tres meses, no existía un contrato formal entre las partes. La comerciante afirmó que Demartini se negó a firmar un contrato y que, aunque le envió uno por escrito, nunca lo recibió. "Tengo todos los mensajes y audios que demuestran que pedí el contrato desde el principio", indicó.
Torraga también reveló que el propietario del galpón había tenido conductas conflictivas previas, como cortes de suministro eléctrico y restricciones para instalar cámaras de seguridad. "Nunca me informó de los trabajos de soldadura. No me pidió permiso, y ahora las consecuencias están a la vista", añadió.
El caso ante la Justicia
La situación ahora está en manos de la Justicia, con el objetivo de determinar el origen del incendio y si hubo responsabilidades por parte del propietario del galpón. Torraga anunció que tomará acciones legales tanto por las pérdidas materiales como por las agresiones sufridas durante el desarrollo del siniestro.