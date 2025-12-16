Incendio en galpón: la propietaria denunció agresión y daños materiales

Torraga manifestó su preocupación por las pérdidas económicas que aún no puede calcular con exactitud, ya que el material valioso almacenado quedó destruido. "No sé cuánto perdí. Tengo que revisar todo lo que había adentro", expresó visiblemente afectada. Por ahora, la comerciante adelantó que realizará un inventario con la ayuda de su marido y que su abogado manejará el caso.

La denuncia por violencia

El conflicto escaló aún más cuando Torraga denunció una agresión física por parte del dueño del galpón. Según su relato, su hermana fue golpeada por Demartini mientras filmaba el incendio. "Mi hermana solo estaba grabando lo que sucedía, no molestaba a nadie", explicó la ferretera. Ante este hecho, Torraga adelantó que realizará las denuncias pertinentes por violencia de género y otras acusaciones penales.

image

Conflictos contractuales y previos

Además de las acusaciones por el incendio, Torraga también denunció que, a pesar de haber alquilado el galpón hacía tres meses, no existía un contrato formal entre las partes. La comerciante afirmó que Demartini se negó a firmar un contrato y que, aunque le envió uno por escrito, nunca lo recibió. "Tengo todos los mensajes y audios que demuestran que pedí el contrato desde el principio", indicó.

Torraga también reveló que el propietario del galpón había tenido conductas conflictivas previas, como cortes de suministro eléctrico y restricciones para instalar cámaras de seguridad. "Nunca me informó de los trabajos de soldadura. No me pidió permiso, y ahora las consecuencias están a la vista", añadió.

El caso ante la Justicia

La situación ahora está en manos de la Justicia, con el objetivo de determinar el origen del incendio y si hubo responsabilidades por parte del propietario del galpón. Torraga anunció que tomará acciones legales tanto por las pérdidas materiales como por las agresiones sufridas durante el desarrollo del siniestro.