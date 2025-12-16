"
EPRE confirmó obras para mejorar el servicio eléctrico en Calingasta

El EPRE remarcó cómo se financiarán las obras de la distribuidora de energía eléctrica para mejorar el servicio evaluado como “zona de peor desempeño”.

En el marco del procedimiento de control de la calidad del servicio de electricidad que realiza el EPRE, se identificó la prestación en el Departamento Calingasta como “Zona de Peor Desempeño”.

El 12/11/25, mediante Resolución E.P.R.E. Nº 987/25, se intimó a Naturgy San Juan S.A., a presentar una propuesta de ejecución de un “Plan de Obras para la Mejora de la Calidad del Servicio en el Departamento Calingasta de la Provincia de San Juan -Villa de Calingasta, Barreal, Sorocayense, Tamberías y localidades cercanas-” (Plan de Obras Departamento Calingasta San Juan), orientado a la remediación de las deficiencias constatadas, y a la mejora sustantiva de los índices de calidad técnica del suministro eléctrico en hogares, comercios e industrias del citado Departamento.

El 15/12/25 se emitió Resolución E.P.R.E. Nº 1051/25, teniendo por presentado Plan de Obras. “Programa de Remediación Obligatorio y Vinculante” para la Distribuidora, integrando el “Comité de Seguimiento y Control”, integrado por representantes de la Secretaría General de la Gobernación, la Dirección de Recursos Energéticos, y representación del Departamento Calingasta. El Comité supervisará la licitación y efectiva concreción de las obras a desarrollarse a partir del primer trimestre de 2026.

