EPRE confirmó obras para mejorar el servicio eléctrico en Calingasta

El 12/11/25, mediante Resolución E.P.R.E. Nº 987/25, se intimó a Naturgy San Juan S.A., a presentar una propuesta de ejecución de un “Plan de Obras para la Mejora de la Calidad del Servicio en el Departamento Calingasta de la Provincia de San Juan -Villa de Calingasta, Barreal, Sorocayense, Tamberías y localidades cercanas-” (Plan de Obras Departamento Calingasta San Juan), orientado a la remediación de las deficiencias constatadas, y a la mejora sustantiva de los índices de calidad técnica del suministro eléctrico en hogares, comercios e industrias del citado Departamento.

El 15/12/25 se emitió Resolución E.P.R.E. Nº 1051/25, teniendo por presentado Plan de Obras. “Programa de Remediación Obligatorio y Vinculante” para la Distribuidora, integrando el “Comité de Seguimiento y Control”, integrado por representantes de la Secretaría General de la Gobernación, la Dirección de Recursos Energéticos, y representación del Departamento Calingasta. El Comité supervisará la licitación y efectiva concreción de las obras a desarrollarse a partir del primer trimestre de 2026.