Tenía que pagar la fiesta de egresados y se gastó la plata en el casino

“La verdad, no hay justificación para lo que hice. Tengo problemas con el casino y usé (la plata) y después, pensando que iba a recuperar, fui enterrando cada vez más”, escribió la mujer, quien en mensajes posteriores aseguró estar tramitando un préstamo para devolver el dinero.

“Hemos sido estafados lamentablemente, porque nos llamaron del salón para decirnos que no se había abonado nada de la recepción. No podíamos creerlo: durante ocho meses cada familia abonó más de 60 mil pesos por mes y esta mujer, nunca pagó nada”, indicó Ramón Valentín Mercado, uno de los padres, a Canal 9 Norte Misionero.

“No tuvo compasión de su hija, de nosotros menos”, agregó luego el hombre a Misiones Online.

Ante lo sucedido, las familias se reunieron para definir cómo seguir y resolvieron no suspender la fiesta. Cada grupo familiar llevó comida para compartir, mientras que la institución educativa colaboró con pizzas y empanadas para quienes no podían afrontar un nuevo gasto.

En ese contexto, el intendente de Eldorado, Rodrigo Durán, también intervino y se ofreció como garante, lo que permitió firmar un nuevo contrato y sostener la realización del evento, que finalmente se llevó a cabo ese mismo día.

Pese a la indignación generalizada, los estudiantes resolvieron que la hija de Enriquez participara de la recepción.

Desde la Policía de Misiones confirmaron que hasta el momento se radicó una denuncia formal y que la mujer, quien trabaja como enfermera en el Hospital SAMIC de Eldorado, aún no fue localizada. Los padres anticiparon que avanzarán con una presentación judicial conjunta, mientras familiares de Enriquez se comprometieron a realizar aportes para intentar reducir la deuda millonaria.