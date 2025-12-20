Cayó el "El Toty" Agüero por una serie de robos en Santa Lucía

El segundo hecho fue un intento de robo en otro domicilio, donde el sospechoso debió darse a la fuga, abandonando una consola PlayStation 5 y varios joysticks en el lugar.

Finalmente, el tercer episodio se produjo en una tercera vivienda, de donde fueron sustraídos electrodomésticos, prendas de vestir, perfumes y joyas, generando importantes pérdidas para los damnificados.

Tras una intensa investigación, personal policial recolectó pruebas, testimonios y analizó cámaras de seguridad, logrando identificar a “El Toty” como el presunto autor de los hechos. Con esa información, se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento, que permitió la detención del sospechoso y el secuestro de vestimenta y otros elementos de interés para la causa.

Agüero fue alojado en la Central de Policía, mientras que los efectos secuestrados quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, que continúa con la investigación.