Reforzarán el operativo de seguridad vial por las fiestas: foco en alcohol al volante

El dispositivo comenzará a las 00 del 24 y se extenderá hasta finalizar el 25. Habrá controles en accesos a la provincia, zonas perilago y diques, en el marco del Operativo Verano.

Con el objetivo de reducir riesgos y prevenir siniestros viales durante las fiestas, desde las 00 horas del martes 24 y hasta que finalice el jueves 25 se desplegará un amplio dispositivo de seguridad en distintos puntos de la provincia. El operativo contará con personal apostado en los accesos provinciales, zonas perilago y áreas de mayor circulación, y se articulará con el Operativo Verano, especialmente abocado a lagos y diques.

El trabajo estará centrado en la seguridad vial, con especial énfasis en los controles por ingesta de alcohol, una de las principales causas de siniestros. En ese contexto, las autoridades destacaron que, hasta el viernes, se registraron 61 muertes por hechos viales, el número más bajo desde que se lleva este registro. “Es un dato alentador, pero seguimos trabajando”, señalaron desde la fuerza.

La comparación interanual refuerza la lectura positiva: a esta misma altura de 2024 se contabilizaban 74 víctimas fatales, un registro incluso más bajo que durante el período de pandemia. Sin embargo, las autoridades advierten que no hay margen para relajarse.

Uno de los focos críticos continúa siendo el de los motociclistas. Según precisó Ricardo Díaz, jefe del D7, “los motociclistas ocupan un porcentaje importante: son 35 los que murieron”, una cifra que vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar controles, uso de casco y conductas responsables al conducir.

