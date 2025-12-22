Con el objetivo de reducir riesgos y prevenir siniestros viales durante las fiestas, desde las 00 horas del martes 24 y hasta que finalice el jueves 25 se desplegará un amplio dispositivo de seguridad en distintos puntos de la provincia. El operativo contará con personal apostado en los accesos provinciales, zonas perilago y áreas de mayor circulación, y se articulará con el Operativo Verano, especialmente abocado a lagos y diques.
Reforzarán el operativo de seguridad vial por las fiestas: foco en alcohol al volante
