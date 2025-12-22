Reforzarán el operativo de seguridad vial por las fiestas: foco en alcohol al volante

El trabajo estará centrado en la seguridad vial, con especial énfasis en los controles por ingesta de alcohol, una de las principales causas de siniestros. En ese contexto, las autoridades destacaron que, hasta el viernes, se registraron 61 muertes por hechos viales, el número más bajo desde que se lleva este registro. “Es un dato alentador, pero seguimos trabajando”, señalaron desde la fuerza.

La comparación interanual refuerza la lectura positiva: a esta misma altura de 2024 se contabilizaban 74 víctimas fatales, un registro incluso más bajo que durante el período de pandemia. Sin embargo, las autoridades advierten que no hay margen para relajarse.