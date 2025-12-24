Intensa búsqueda de una adolescente de 15 años desaparecida el 21 de diciembre

Según el reporte oficial, Bianca Martina Antunez presenta las siguientes características físicas:

Estatura: 1,55 metros.

Contextura física: Pequeña.

Tez: Blanca.

Ojos: Marrones.

Cabello: Largo, lacio y de color castaño claro.

Rostro: Cara redonda.

Vestimenta

Al momento de su extravío, la adolescente vestía una camiseta y un pantalón tipo deportivo de color azul.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de manera inmediata y anónima a la línea de emergencias 911.