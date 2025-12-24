"
Intensa búsqueda de una adolescente de 15 años desaparecida el 21 de diciembre

Se trata de Bianca Martina Antunez. El Programa provincial de búsqueda de personas extraviadas solicita la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

El Ministerio Público Fiscal, junto a la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, han activado el protocolo de búsqueda para localizar a Bianca Martina Antunez, de quien no se tiene noticias desde el pasado 21 de diciembre de 2025.

La menor, de nacionalidad argentina, tiene 15 años de edad y fue vista por última vez hace tres días. Las autoridades han difundido sus características físicas y la vestimenta que portaba al momento de su desaparición para facilitar su identificación por parte de la comunidad.

Datos filiatorios y características

Según el reporte oficial, Bianca Martina Antunez presenta las siguientes características físicas:

  • Estatura: 1,55 metros.

  • Contextura física: Pequeña.

  • Tez: Blanca.

  • Ojos: Marrones.

  • Cabello: Largo, lacio y de color castaño claro.

  • Rostro: Cara redonda.

Vestimenta

Al momento de su extravío, la adolescente vestía una camiseta y un pantalón tipo deportivo de color azul.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de manera inmediata y anónima a la línea de emergencias 911.

