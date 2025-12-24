El Ministerio Público Fiscal, junto a la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, han activado el protocolo de búsqueda para localizar a Bianca Martina Antunez, de quien no se tiene noticias desde el pasado 21 de diciembre de 2025.
Intensa búsqueda de una adolescente de 15 años desaparecida el 21 de diciembre
Se trata de Bianca Martina Antunez. El Programa provincial de búsqueda de personas extraviadas solicita la colaboración ciudadana para dar con su paradero.