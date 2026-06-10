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Feria municipal: conocé qué frutas y verduras encontrás por menos de $1000

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan difundió los precios de referencia de la semana, donde las verduras de hojas y los cítricos lideran las opciones más económicas.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan dio a conocer el nuevo listado de precios de referencia para los productos comercializados en la Feria y Mercado de Abasto. El informe busca garantizar una guía de compras con opciones accesibles y de calidad tanto para el consumo familiar como para los comerciantes minoristas de la capital.

A continuación, el detalle de los valores relevados para esta semana, destacados por su conveniencia:

Lo más barato de la semana (Menos de $1000)

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  • Limón: $200 - $300

  • Choclo / Rúcula: $500 - $600

  • Ajo / Cebolla de verdeo: $600 - $800

  • Acelga / Espinaca: $700 - $800

  • Sandía: $700 - $800

  • Papa: $750 - $1000

  • Zanahoria: $800 - $900

  • Cebolla / Lechuga / Berenjena: $800 - $1200

  • Camote / Zapallo tierno: $1000 - $1500

Otras variedades de estación

  • Tomate perita: $1200 - $1500 | Tomate platense: $1500 - $1800

  • Pimiento: $2000 - $2500 | Morrón: $4000 - $5000

  • Banana / Manzana / Pera: $1700 - $2000

  • Naranja / Mandarina: $1800 - $2300

  • Frutilla: $9000 - $13.000

Carnes y Almacén (Precios de referencia)

  • Pollo: $3700 - $4000 | Pata muslo: $3600 - $4000

  • Costilla de cerdo: $4500 - $5000 | Blanda de cerdo: $8000 - $9000

  • Molida común: $5500 - $6000 | Molida especial: $11.000 - $13.000

  • Asado: $14.500 - $15.000 | Blanda: $16.500 - $17.000

  • Milanesa de pollo: $4500 - $5000 | Milanesa de carne: $12.000 - $13.000

  • Huevos (cartón por 30 unidades): $5500 - $6500

Los compradores pueden acercarse a las instalaciones del mercado capitalino en los horarios habituales para aprovechar estos valores de referencia y encontrar la variedad completa de productos estacionales.

Fuente: Capital

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