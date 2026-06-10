La Municipalidad de la Ciudad de San Juan dio a conocer el nuevo listado de precios de referencia para los productos comercializados en la Feria y Mercado de Abasto. El informe busca garantizar una guía de compras con opciones accesibles y de calidad tanto para el consumo familiar como para los comerciantes minoristas de la capital.
Feria municipal: conocé qué frutas y verduras encontrás por menos de $1000
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan difundió los precios de referencia de la semana, donde las verduras de hojas y los cítricos lideran las opciones más económicas.