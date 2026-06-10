"¿Te acordás quién soy?: el futbolista que sorprendió a Messi y le recordó que jugó con su papá

Durante su paso por el Barcelona, Eidur Gudjohnsen compartió entrenamientos y partidos con un joven Messi. Según el relato del propio futbolista argentino, en esa época el hijo del islandés solía acompañar a su padre en las instalaciones del club. Dos décadas más tarde, el reencuentro se produjo en un contexto impensado: un amistoso internacional en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, con ambos en roles protagónicos.

El recorrido de Andri Gudjohnsen hasta la selección de Islandia incluye etapas en las divisiones juveniles del Espanyol y en la cantera del Real Madrid, donde permaneció cuatro años y llegó a disputar encuentros con el filial. Luego de dejar el club español en 2022, el delantero pasó por el IFK Norrköping de Suecia, el Lyngby BK de Dinamarca y el Gent de Bélgica. En 2025 regresó a Inglaterra para sumarse al Blackburn Rovers, su actual equipo.

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Con la selección de Islandia, Andri Gudjohnsen debutó en septiembre de 2021 y marcó su primer gol internacional días después, en un empate frente a Macedonia del Norte. El amistoso contra Argentina le permitió enfrentarse a uno de los ídolos de su infancia, dentro de un contexto que unió pasado y presente en un solo instante.

Su padre, Eidur Smári, tiene actualmente 47 años y dejó el fútbol profesional en 2016 tras militar en el Molde de Noruega. Si bien estuvo por tener una última experiencia ese año en India, una lesión le impidió sumar una última camiseta a una carrera que se inició en 1994 en el Valur de Islandia, pero que rápidamente lo vio llevar su nombre a las grandes ligas con sus experiencias por PSV de Países Bajos, Chelsea de Inglaterra, Mónaco de la Ligue 1 de Francia, Tottenham de la Premier League inglesa y la mencionada estadía entre 2006 y 2009 en el Blaugrana, entre las múltiples estadías que registró en su trayectoria. En ese lapso, Gudjohnsen padre fue testigo del meteórico ascensos de un Messi que había tenido sus primeros minutos en un amistoso a fines del 2003.

La jornada en Alabama sirvió como cierre de la preparación para el plantel dirigido por Lionel Scaloni antes del estreno mundialista del 16 de junio ante Argelia. El partido frente a Islandia terminó 3 a 0, con goles de Valentín Barco, Lionel Messi (de penal) y Thiago Almada. El entrenador argentino optó por una formación alternativa, reservando a varios titulares para la cita mundialista, aunque dio minutos clave a jugadores que se recuperaban de molestias físicas, como Nico Paz, Nico González, Cuti Romero y Gonzalo Montiel.

El astro del Inter Miami también se mostró feliz de participar en una nueva Copa del Mundo. Será su sexta, lo que lo convertirá en un hombre récord. “Se había generado algo por lo que había dicho en el Mundial anterior, que era difícil que vuelva a estar por la cantidad de años que tenían que pasar; pero bueno, se fue dando que me fui sintiendo bien y viendo el día a día. Tuve la oportunidad de jugar, de agarrar ritmo, de ir teniendo minutos y se dio natural”, explicó.

“Me sentí muy bien. Tenía ganas de arrancar ya, de jugar un ratito para ir sacándome los miedos normales que te quedan cuando tenés una molestia. Ahora queda una semana para ponernos a punto y llegar de la mejor manera al debut”, explicó el 10 en su vuelta a los campos de juego. Y luego, añadió: “Veníamos hablando, me venía sintiendo bien. No queríamos acelerar nada porque hacía poco del último partido que había jugado en Miami. Fuimos de a poco, no era la idea que jugara contra Honduras”.