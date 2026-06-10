Nahir Galarza reveló quién es su novio que la visita en la cárcel

En las redes sociales, se vitalizó un fragmento de la charla en el que Galarza reconoció ser la responsable del asesinato, pese a que, en una primera instancia, aseguró que la habían obligado a declararse culpable.

Qué se sabe del novio de Nahir Galarza

En la misma nota, Galarza habló de un aspecto de su vida amorosa. La joven de 27 años, que actualmente estudia la carrera de Psicología, reveló que está en pareja con otro interno del mismo penal.

Según confesó, conoció al chico hace aproximadamente tres años y durante ese tiempo mantuvieron una relación de amistad. Sin embargo, indicó que el vínculo cambió recientemente y que actualmente están en pareja. “Estoy saliendo con alguien. Lo conocí hace tres años, éramos amigos, pero hace poquito estamos saliendo”, expresó.

En la misma charla, Nahir contó que su pareja cumple una condena de ocho años y se encuentra alojado en un sector diferente del complejo penitenciario. Además, ambos permanecen en pabellones separados y pueden verse cada quince días.

Al referirse a la relación, indicó que atravesó dificultades para volver a confiar en otra persona después de los hechos que marcaron su historia personal y judicial. “Me costó un montón tener una relación acá, volver a confiar. Él me enseñó lo que era una relación sana, entonces fui aprendiendo”, sostuvo.