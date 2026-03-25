El hombre quemado en la Terminal fue dado de alta y su testimonio será clave

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Incluso, desde la defensa de uno de los acusados ya plantearon que el hecho debería encuadrarse como lesiones y no como un intento de homicidio, al considerar que no existió intención de quitarle la vida. En ese escenario, la declaración de Pérez aparece como el punto de inflexión que podría inclinar la balanza en la causa.

El ataque que originó la investigación ocurrió el pasado 2 de enero, cerca de las 21:45, en la Terminal. Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, todo comenzó con una discusión que escaló rápidamente. En ese contexto, los agresores habrían arrojado alcohol sobre la víctima, principalmente en el rostro, para luego prenderla fuego.

Testigos presenciales señalaron a los tres imputados como partícipes directos del hecho, lo que derivó en su detención y en la imputación por tentativa de homicidio, con prisión preventiva dispuesta por la Justicia.

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En paralelo, surgió una versión sobre un posible desencadenante previo, que deberá ser confirmada en sede judicial. De acuerdo a fuentes del caso, Pérez habría intentado propasarse con una de las imputadas, lo que habría generado la reacción. No obstante, esta hipótesis aún no fue formalizada dentro del expediente.

En cuanto a su estado de salud, la víctima permaneció internada en terapia intensiva en el Hospital Marcial Quiroga, con quemaduras en el 12% del cuerpo y un fuerte compromiso en las vías respiratorias. Tras una evolución favorable, finalmente recibió el alta médica.

Con su recuperación, la causa entra ahora en una instancia clave. La declaración de Pérez no solo permitirá reconstruir con mayor precisión lo ocurrido, sino que también será determinante para definir la responsabilidad penal de los acusados y el rumbo final del proceso.