Un nene jugaba con un encendedor y desató un incendio en Pocito

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Cuando los bomberos voluntarios de Pocito arribaron al domicilio, los vecinos ya habían logrado sofocar gran parte del incendio.

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En ese contexto, destacaron que una de las situaciones que suele agravar este tipo de siniestros es la apertura de puertas y ventanas, ya que eso reaviva las llamas al permitir el ingreso de oxígeno, algo que en este caso no ocurrió.

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El foco ígneo se concentró en una única habitación, que ya había sufrido un episodio similar anteriormente, según indicaron los propios inquilinos. Por ese motivo, el ambiente no contaba con puerta ni instalación eléctrica.

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En el operativo también intervino personal de bomberos de la Policía, quienes trabajaron en conjunto para asegurar la zona y evitar una posible reactivación del fuego.

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Las imágenes posteriores evidencian los daños en el interior del espacio afectado, con elementos calcinados y paredes ennegrecidas, aunque el resto de la vivienda no presentó daños de gravedad.