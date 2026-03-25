Un incendio estructural generó preocupación en la tarde de este lunes en Pocito, cuando un foco ígneo se desató en el interior de una vivienda ubicada en Villa Aberastain, sobre calle Uriburu al 356. El hecho ocurrió cerca de las 18 horas y movilizó a personal de bomberos voluntarios y efectivos policiales.
Un nene jugaba con un encendedor y desató un incendio en Pocito
El fuego se inició en una habitación usada como depósito en una vivienda de Villa Aberastain. Vecinos y bomberos lograron controlarlo rápidamente. No hubo personas heridas. Incluye imágenes