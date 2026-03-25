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Un nene jugaba con un encendedor y desató un incendio en Pocito

El fuego se inició en una habitación usada como depósito en una vivienda de Villa Aberastain. Vecinos y bomberos lograron controlarlo rápidamente. No hubo personas heridas. Incluye imágenes

Un incendio estructural generó preocupación en la tarde de este lunes en Pocito, cuando un foco ígneo se desató en el interior de una vivienda ubicada en Villa Aberastain, sobre calle Uriburu al 356. El hecho ocurrió cerca de las 18 horas y movilizó a personal de bomberos voluntarios y efectivos policiales.

De acuerdo a la información aportada a este medio por fuentes intervinientes, el fuego se habría originado de manera accidental cuando un niño de 4 años jugaba con un encendedor y prendió fuego un colchón dentro de una habitación utilizada como depósito de ropa y distintos elementos.

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Al momento del hecho, en el lugar se encontraba una niñera junto a dos menores, de 2 y 4 años. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni afectadas por el humo.

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Cuando los bomberos voluntarios de Pocito arribaron al domicilio, los vecinos ya habían logrado sofocar gran parte del incendio.

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En ese contexto, destacaron que una de las situaciones que suele agravar este tipo de siniestros es la apertura de puertas y ventanas, ya que eso reaviva las llamas al permitir el ingreso de oxígeno, algo que en este caso no ocurrió.

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El foco ígneo se concentró en una única habitación, que ya había sufrido un episodio similar anteriormente, según indicaron los propios inquilinos. Por ese motivo, el ambiente no contaba con puerta ni instalación eléctrica.

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En el operativo también intervino personal de bomberos de la Policía, quienes trabajaron en conjunto para asegurar la zona y evitar una posible reactivación del fuego.

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Las imágenes posteriores evidencian los daños en el interior del espacio afectado, con elementos calcinados y paredes ennegrecidas, aunque el resto de la vivienda no presentó daños de gravedad.

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