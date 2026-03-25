Ley de Glaciares: fuerte debate y posturas cruzadas en el Congreso

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El debate también tuvo momentos de tensión política. Desde la oposición se plantearon objeciones al desarrollo de la audiencia, mientras que desde el oficialismo defendieron el mecanismo adoptado. En ese sentido, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, aseguró que todas las ponencias, incluso las no expuestas, serán incorporadas al expediente para su análisis.

En ese contexto, la diputada nacional por San Juan, Nancy Picón, quien participó de la jornada, destacó el nivel de convocatoria y la diversidad de posturas. “Una jornada con amplia participación donde se escuchó a distintos sectores de cada una de las provincias, las comunidades, ONG, ciudadanos particulares, funcionarios, cámaras, cada uno con sus diferentes posturas”, expresó.

Al mismo tiempo, planteó que gran parte de las exposiciones se centraron en la minería, dejando en segundo plano el eje ambiental. “Casi todos con un enfoque en la minería, olvidando realmente el eje en la mayoría de los casos que es el ambiente y el recurso hídrico, que para nosotros no está en discusión su protección”, sostuvo.

En relación a la continuidad del proceso, confirmó que la audiencia seguirá este jueves de manera virtual: “Mañana continuamos ya de manera virtual escuchando”.

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Consultada por el desarrollo político de la jornada, Picón fue breve al referirse a la postura opositora: la calificó como “la esperable”.

Desde San Juan, otro de los ejes del debate lo aportó el ministro de Producción, Gustavo Fernández, quien defendió la necesidad de revisar ciertos enfoques en torno a la actividad minera. En su exposición, rechazó lo que definió como una “falsa dicotomía” entre producción y ambiente y aportó datos sobre el uso del agua en la provincia.

“Se consumen anualmente 1500 hectómetros cúbicos de agua: el 81% corresponde al uso agrícola, el 16% al consumo humano y apenas el 3% a la minería”, señaló, en un intento por poner en contexto el impacto de cada sector.

La audiencia dejó en evidencia no solo las diferencias técnicas sobre la norma, sino también un escenario político complejo, con posiciones enfrentadas sobre cómo compatibilizar el desarrollo económico, la actividad minera y la protección de los recursos naturales.

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El tratamiento de la reforma continuará est jueves, en medio de advertencias de judicialización y con un debate que, lejos de cerrarse, recién comienza.

Por Gabriel Rotter.