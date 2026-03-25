Mavinga abandona la casa de Gran Hermano tras el derecho a réplica

Santiago Riva Roy sumó a lo dicho por su compañero que ya estarían analizando qué hacer con la situación: "Está yendo gente de producción a verla, veremos si se va. Hay reunión cumbre en Telefe por el tema Mavinga".

Finalmente, Santiago del Moro confirmó a través de sus historias de Instagram lo que se había adelantado en el programa de Mariana Fabbiani. "Nos informa el Big que, lamentablemente, esta noche alguien se retira del juego: abandono. Hoy, a las 22:15, gala de nominación".

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Cómo fue el derecho a réplica de Carmiña y Mavinga en Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a vivir un momento de alto impacto dentro de la casa con un nuevo derecho a réplica, luego del comentado —y también cuestionado— ingreso de Lucas, ex de Luana Fernández. En esta oportunidad, quien tuvo su lugar en el SUM fue Carmiña, decidida a pedirle disculpas a Mavinga por los comentarios racistas que derivaron en su salida del reality semanas atrás.

Aunque el episodio ya había ocurrido, sus consecuencias seguían muy presentes. Las declaraciones de la periodista paraguaya no solo provocaron su eliminación y un fuerte rechazo del público, sino que incluso escalaron al ámbito judicial tras la intervención d Damián, el marido de la participante oriunda del Congo. Con ese contexto, Carmiña entendió que sus disculpas previas, tras atravesar la puerta giratoria, no habían alcanzado, y solicitó a la producción una nueva instancia para intentar reparar el daño.

“Tengo palabras atragantadas que no me dejan tranquila, necesito decirtelas personalmente. Primero te quiero pedir disculpas en esto que sería un frente a frente virtual. Me equivoqué muy grande contigo y son disculpas sinceras porque no era la forma en la que me quería mostrar. Me sigue dando vergüenza lo que pasó”, comenzó Carmiña su descargo ante Mavinga.

Luego, profundizó sobre el episodio que desencadenó la polémica y explicó con detalle qué fue lo que dijo y en qué contexto ocurrió. “Lo que dije fue, mientras desayunaba con los chicos y vos te divertías con los demás en el patio, ‘mirá, parece que recién bajó del barco’. Los que estaban conmigo se rieron. No lo justifico porque fue una mala mía y capaz lo hicieron como mecanismo de defensa”, indicó Carmiña.

Por último, recordó un gesto que Mavinga tuvo con ella en los primeros días de convivencia y dejó abierta la puerta a un posible reencuentro fuera del juego: “De verdad te pido disculpas y desde el fondo de mi corazón te digo que estoy arrepentida”.