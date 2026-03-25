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Se salvó por no viajar: el dato que impacta en la tragedia de Ruta 20

A menos de una semana del choque fatal en Ruta 20, se conoció que una hija de 11 años no viajaba en el auto. La causa sumó nuevas definiciones.

A pocos días del trágico siniestro vial ocurrido en Ruta 20, en 9 de Julio, que dejó como saldo la muerte de una familia de Caucete, un dato conmocionó aún más a la comunidad: una hija de 11 años no viajaba en el vehículo al momento del choque y se salvó de milagro.

La menor, hija mayor de Valeria del Valle Pont Pereyra, había quedado al cuidado de familiares mientras el resto de la familia emprendía viaje. Esa decisión, que parecía cotidiana, terminó siendo determinante y la mantuvo fuera del fatal desenlace.

Las víctimas fueron Valeria, su pareja Matías Leandro Nicolás Ósola Herrera y la hija de ambos, una beba de menos de un año, quienes murieron en el acto tras el violento impacto.

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El siniestro ocurrió cuando el Renault Logan en el que viajaban colisionó de frente contra un Audi TT. Según las primeras hipótesis de la investigación, el hecho se habría desencadenado a partir de una maniobra de sobrepaso, lo que provocó el choque frontal sobre la Ruta 20.

En las últimas horas, la causa sumó un giro relevante: el conductor del Audi, Gabriel Núñez, de 26 años, recuperó la libertad luego de que el test de alcoholemia arrojara resultado negativo. El joven había sido detenido de manera preventiva tras el hecho.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que, en principio, la mecánica del accidente apuntaría a una maniobra imprudente del otro vehículo, lo que podría desvincular de responsabilidad penal al conductor del Audi.

De todos modos, la causa continúa en manos de la UFI de Delitos Especiales, que sigue recolectando pruebas y testimonios para esclarecer con precisión cómo ocurrió el siniestro.

En paralelo, la Justicia aguarda los resultados de los estudios toxicológicos realizados a Núñez, los cuales serán determinantes para definir su situación procesal.

Mientras avanza la investigación, el caso sigue generando un fuerte impacto en la provincia, atravesado por el dolor de la pérdida y por historias que reflejan la dimensión de la tragedia, como la de la niña que, por no haber viajado, logró salvar su vida.

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