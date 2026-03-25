Se salvó por no viajar: el dato que impacta en la tragedia de Ruta 20

El siniestro ocurrió cuando el Renault Logan en el que viajaban colisionó de frente contra un Audi TT. Según las primeras hipótesis de la investigación, el hecho se habría desencadenado a partir de una maniobra de sobrepaso, lo que provocó el choque frontal sobre la Ruta 20.

En las últimas horas, la causa sumó un giro relevante: el conductor del Audi, Gabriel Núñez, de 26 años, recuperó la libertad luego de que el test de alcoholemia arrojara resultado negativo. El joven había sido detenido de manera preventiva tras el hecho.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que, en principio, la mecánica del accidente apuntaría a una maniobra imprudente del otro vehículo, lo que podría desvincular de responsabilidad penal al conductor del Audi.

De todos modos, la causa continúa en manos de la UFI de Delitos Especiales, que sigue recolectando pruebas y testimonios para esclarecer con precisión cómo ocurrió el siniestro.

En paralelo, la Justicia aguarda los resultados de los estudios toxicológicos realizados a Núñez, los cuales serán determinantes para definir su situación procesal.

Mientras avanza la investigación, el caso sigue generando un fuerte impacto en la provincia, atravesado por el dolor de la pérdida y por historias que reflejan la dimensión de la tragedia, como la de la niña que, por no haber viajado, logró salvar su vida.