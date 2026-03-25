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Sin fútbol este fin de semana: la Liga suspendió Primera A y Primera B

La Liga Sanjuanina de Fútbol suspendió la Fecha 9 del Torneo Apertura de Primera A y la Fecha 3 del Torneo del Ascenso de Primera B. El motivo: la Policía no tendrá efectivos disponibles para garantizar la seguridad en las canchas.

El fútbol sanjuanino no tendrá actividad este fin de semana. La Liga Sanjuanina de Fútbol (LSF) emitió dos comunicados oficiales en los que informó la suspensión de las fechas programadas tanto en Primera A como en Primera B, afectando a todos los clubes que debían jugar en las próximas horas.

El motivo es concreto y no admite excepciones: la Policía de San Juan no contará con el personal suficiente para cubrir la seguridad en los estadios. La gran cantidad de eventos programados en la provincia para este fin de semana agotó la disponibilidad de efectivos, haciendo imposible garantizar las condiciones mínimas de seguridad que exige el protocolo para la realización de partidos de fútbol.

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En el caso de Primera A, la fecha afectada es la novena del Torneo Apertura. Los partidos no se perderán: la LSF confirmó que se reprogramarán para los días martes y miércoles de la semana próxima, por lo que los equipos deberán ajustar su agenda a mitad de semana.

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La misma suerte corrió el fútbol de ascenso. La Fecha 3 del Torneo del Ascenso de Primera B también quedó suspendida y será reprogramada para la semana que viene, aunque en este caso el comunicado no precisó los días exactos.

Desde la Liga pidieron comprensión y colaboración a clubes, hinchas y medios, remarcando que la decisión apunta a "seguir viviendo el fútbol de forma segura", una frase que resume la postura institucional frente a una situación que escapa a su control directo.

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