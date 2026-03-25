El fútbol sanjuanino no tendrá actividad este fin de semana. La Liga Sanjuanina de Fútbol (LSF) emitió dos comunicados oficiales en los que informó la suspensión de las fechas programadas tanto en Primera A como en Primera B, afectando a todos los clubes que debían jugar en las próximas horas.
Sin fútbol este fin de semana: la Liga suspendió Primera A y Primera B
La Liga Sanjuanina de Fútbol suspendió la Fecha 9 del Torneo Apertura de Primera A y la Fecha 3 del Torneo del Ascenso de Primera B. El motivo: la Policía no tendrá efectivos disponibles para garantizar la seguridad en las canchas.