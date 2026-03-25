Sin fútbol este fin de semana: la Liga suspendió Primera A y Primera B

El motivo es concreto y no admite excepciones: la Policía de San Juan no contará con el personal suficiente para cubrir la seguridad en los estadios. La gran cantidad de eventos programados en la provincia para este fin de semana agotó la disponibilidad de efectivos, haciendo imposible garantizar las condiciones mínimas de seguridad que exige el protocolo para la realización de partidos de fútbol.

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En el caso de Primera A, la fecha afectada es la novena del Torneo Apertura. Los partidos no se perderán: la LSF confirmó que se reprogramarán para los días martes y miércoles de la semana próxima, por lo que los equipos deberán ajustar su agenda a mitad de semana.