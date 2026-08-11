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Engañó a una empleada de una joyería y se llevó relojes valuados en $1,5 millones

Un hombre distrajo a la vendedora de una joyería ubicada en el Patio Alvear y se llevó tres relojes. Cada pieza estaría valuada en unos 500 mil pesos. El sospechoso quedó grabado en las cámaras de seguridad y tendría antecedentes por hechos similares.

Un hombre es buscado por el robo ocurrido en una joyería ubicada en el Patio Alvear, donde habría engañado a una empleada y logrado sustraer tres relojes de alta gama.

De acuerdo con la información, aportada por el fiscal Lenoardo Villalba, el sujeto ingresó al local y comenzó a consultar precios y solicitar que le mostraran distintos relojes. Mientras la vendedora se encontraba ocupada buscando y exhibiendo los productos, el hombre habría aprovechado la distracción para sustraer los relojes sin ser advertido en ese momento.

En total, fueron tres los relojes sustraídos, con un valor estimado de 500 mil pesos cada uno, por lo que el perjuicio económico rondaría 1,5 millones de pesos.

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Tras conocerse el hecho, se iniciaron distintas medidas investigativas y, según trascendió, las personas involucradas ya habrían sido identificadas. Uno de los datos que surge de la investigación es que el sujeto contaría con antecedentes por robos y ya habría recibido tres o cuatro condenas anteriores por hechos de similares características.

La investigación continúa para dar con el acusado.

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