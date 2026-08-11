Engañó a una empleada de una joyería y se llevó relojes valuados en $1,5 millones

De acuerdo con la información, aportada por el fiscal Lenoardo Villalba, el sujeto ingresó al local y comenzó a consultar precios y solicitar que le mostraran distintos relojes. Mientras la vendedora se encontraba ocupada buscando y exhibiendo los productos, el hombre habría aprovechado la distracción para sustraer los relojes sin ser advertido en ese momento.

En total, fueron tres los relojes sustraídos, con un valor estimado de 500 mil pesos cada uno, por lo que el perjuicio económico rondaría 1,5 millones de pesos.