Un hombre es buscado por el robo ocurrido en una joyería ubicada en el Patio Alvear, donde habría engañado a una empleada y logrado sustraer tres relojes de alta gama.
Engañó a una empleada de una joyería y se llevó relojes valuados en $1,5 millones
Un hombre distrajo a la vendedora de una joyería ubicada en el Patio Alvear y se llevó tres relojes. Cada pieza estaría valuada en unos 500 mil pesos. El sospechoso quedó grabado en las cámaras de seguridad y tendría antecedentes por hechos similares.