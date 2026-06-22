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Allanaron un kiosco narco en Rawson y una mujer fue detenida

Una investigación de varias semanas terminó con un operativo en Villa Lerga. Una mujer fue detenida mientras presuntamente preparaba dosis para comercializar.

Un operativo de la Policía Federal Argentina terminó con la detención de una mujer y el secuestro de drogas y elementos vinculados a la venta de estupefacientes en el departamento Rawson.

El procedimiento se realizó el pasado jueves 18 de junio en una vivienda ubicada en Villa Lerga, sobre calle Clemente Sarmiento, antes de República del Líbano, donde los investigadores sospechaban que funcionaba un punto de comercialización de droga al menudeo.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, el lugar aparentaba ser un kiosco barrial, pero las tareas de vigilancia realizadas durante varias semanas permitieron reunir indicios sobre una presunta actividad ilegal que se desarrollaba en el domicilio.

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Durante el allanamiento, los efectivos ingresaron al inmueble y encontraron a la principal sospechosa en pleno proceso de fraccionamiento de sustancias que, según la hipótesis investigativa, estaban destinadas a la venta.

La mujer fue detenida en el lugar y quedó a disposición de la Justicia Federal.

Durante la requisa, los uniformados encontraron distintos elementos que ahora serán analizados dentro de la causa.

Entre los objetos secuestrados había: Cocaína y cannabis, balanzas de precisión, Sustancias presuntamente utilizadas para el corte de la droga y el dinero en efectivo que sería producto de la actividad investigada.

La causa comenzó luego de que surgieran movimientos sospechosos compatibles con la comercialización de estupefacientes en la zona. A partir de esos datos, los efectivos realizaron tareas de seguimiento y vigilancia para identificar a los posibles involucrados.

Ahora la Justicia Federal trabaja sobre los elementos secuestrados para determinar el alcance de la operatoria y establecer si existían más personas vinculadas. La detenida quedó a disposición del Juzgado Federal de Garantías y de la Fiscalía Federal interviniente, mientras continúan las medidas judiciales.

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