Allanaron un kiosco narco en Rawson y una mujer fue detenida

Durante el allanamiento, los efectivos ingresaron al inmueble y encontraron a la principal sospechosa en pleno proceso de fraccionamiento de sustancias que, según la hipótesis investigativa, estaban destinadas a la venta.

La mujer fue detenida en el lugar y quedó a disposición de la Justicia Federal.

Durante la requisa, los uniformados encontraron distintos elementos que ahora serán analizados dentro de la causa.

Entre los objetos secuestrados había: Cocaína y cannabis, balanzas de precisión, Sustancias presuntamente utilizadas para el corte de la droga y el dinero en efectivo que sería producto de la actividad investigada.

La causa comenzó luego de que surgieran movimientos sospechosos compatibles con la comercialización de estupefacientes en la zona. A partir de esos datos, los efectivos realizaron tareas de seguimiento y vigilancia para identificar a los posibles involucrados.

Ahora la Justicia Federal trabaja sobre los elementos secuestrados para determinar el alcance de la operatoria y establecer si existían más personas vinculadas. La detenida quedó a disposición del Juzgado Federal de Garantías y de la Fiscalía Federal interviniente, mientras continúan las medidas judiciales.