"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > video

Video: impresionante choque en Santa Lucía frente al club Alianza

El siniestro ocurrió en la intersección de calle Hipólito Yrigoyen y Colón, frente a la rotonda. Un remisero avanzó sin detenerse y embistió de forma lateral a una camioneta, que fue arrastrada unos 50 metros.

Un fuerte choque ocurrió en la mañana de este lunes en Santa Lucía, frente al club Alianza, y quedó registrado en un video. El siniestro tuvo lugar en la intersección de calle Hipólito Yrigoyen y Colón, donde un remis habría avanzado sin respetar la señal de ceda el paso e impactó violentamente contra una camioneta.

Según relataron testigos, “el remis siguió avanzando, haciendo caso omiso al cartel de Ceda el paso”. El impacto fue lateral, arrastrando a la camioneta aproximadamente 50 metros de costado, hasta detenerse junto a un cartel de señalización.

Uno de los testigos que circulaba detrás de los vehículos contó: “La camioneta fue de costado avanzando hasta llegar al cartel. El conductor tenía dolor en el pecho, ya vino la ambulancia. Calculamos que fue por el golpe del airbag”.

Te puede interesar...

El fuerte impacto generó gran conmoción en la zona y dejó importantes daños materiales en ambos vehículos. Personal médico y policial trabajó en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de sanjuan8.com (@sanjuan8)

Temas

Te puede interesar