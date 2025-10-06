Un fuerte choque ocurrió en la mañana de este lunes en Santa Lucía, frente al club Alianza, y quedó registrado en un video. El siniestro tuvo lugar en la intersección de calle Hipólito Yrigoyen y Colón, donde un remis habría avanzado sin respetar la señal de ceda el paso e impactó violentamente contra una camioneta.
Video: impresionante choque en Santa Lucía frente al club Alianza
El siniestro ocurrió en la intersección de calle Hipólito Yrigoyen y Colón, frente a la rotonda. Un remisero avanzó sin detenerse y embistió de forma lateral a una camioneta, que fue arrastrada unos 50 metros.