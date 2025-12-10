Imputaron por estafa al dueño de Ok Eventos tras 24 denuncias

Morales ya fue trasladado a la Penitenciaría Provincial, donde permanece detenido.

Detención en San Juan

El empresario fue detenido el jueves 4 de diciembre en San Juan durante un operativo encabezado por la Policía de Mendoza, junto con personal de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales (DIILE) y fuerzas policiales de la provincia vecina.

De acuerdo con fuentes policiales, Morales intentó escapar y se resistió a la detención sin éxito. En el procedimiento se secuestró un arma de fuego, dos vehículos, documentación y su teléfono celular.

Así era el lugar donde preparaba la comida el sanjuanino que estafó a egresados

Ese mismo jueves se realizaron dos allanamientos vinculados a la causa. El primero, en una oficina ubicada en calle Mitre 521 de Ciudad, resultó negativo debido a que el lugar estaba completamente vacío.

El segundo operativo, efectuado en una propiedad de calle Río Barranco 5752, en Guaymallén, arrojó resultados significativos. Allí funcionaba una especie de cocina improvisada utilizada por Ok Eventos. Los efectivos encontraron una vivienda precaria, fuertemente asegurada y sin ocupantes al momento del ingreso.

Vecinos del lugar habían reportado olores nauseabundos, situación que fue constatada por la policía: en el interior había comida en proceso de elaboración en mal estado, alimentos desparramados en mesas deterioradas y táperes con restos en avanzado estado de descomposición. También hallaron carne, fiambres, mariscos y verduras sin cadena de frío y en condiciones de notable deterioro.

Elementos secuestrados

En total, se incautaron numerosos bienes presuntamente utilizados para el funcionamiento de Ok Eventos. La lista incluye: