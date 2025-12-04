"
Detuvieron al sanjuanino acusado de estafas con fiestas en Mendoza

Mauricio Morales, líder de la empresa “Ok Catering, Eventos & Egresados MDZ” es investigado por estafas a múltiples familias.

Luego de múltiples denuncias contra el empresario sanjuanino por presuntas estafas e incumplimientos de contratos en fiestas en la vecina provincia de Mendoza, fue detenido este jueves. Se trata de Mauricio Morales, titular de la empresa “Ok Catering, Eventos & Egresados MDZ”, que fue aprehendido en San Juan.

Quien informó sobre la detención del sanjuanino fue la ministra de Seguridad y Justicia mendocina, María Mercedes Rus, que lo publicó a través de su cuenta de X. “La detención fue realizada por la Policía de Mendoza, personal de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales (DIILE) de la Dirección General de Investigaciones, en coordinación con las autoridades policiales de San Juan”, manifestó la funcionaria.

Morales, quien presuntamente operaba la empresa “Ok Catering, Eventos & Egresados MDZ” para organizar cenas de egresados y fiestas de fin de año, se encontraba en San Juan donde fue detenido. Además, al acusado se le secuestró un arma de fuego, dos vehículos y su celular.

El señalado es acusado por presuntas estafas vinculadas a celebraciones que nunca se llevaron a cabo. Por el momento, las denuncias formales contra Mauricio Morales son cuatro e interviene la fiscal de Delitos Económicos, Susana Muscinisi.

