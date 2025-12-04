Luego de múltiples denuncias contra el empresario sanjuanino por presuntas estafas e incumplimientos de contratos en fiestas en la vecina provincia de Mendoza, fue detenido este jueves. Se trata de Mauricio Morales, titular de la empresa “Ok Catering, Eventos & Egresados MDZ”, que fue aprehendido en San Juan.
Detuvieron al sanjuanino acusado de estafas con fiestas en Mendoza
Mauricio Morales, líder de la empresa “Ok Catering, Eventos & Egresados MDZ” es investigado por estafas a múltiples familias.