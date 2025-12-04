Detuvieron al sanjuanino acusado de estafas con fiestas en Mendoza

Quien informó sobre la detención del sanjuanino fue la ministra de Seguridad y Justicia mendocina, María Mercedes Rus, que lo publicó a través de su cuenta de X. “La detención fue realizada por la Policía de Mendoza, personal de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales (DIILE) de la Dirección General de Investigaciones, en coordinación con las autoridades policiales de San Juan”, manifestó la funcionaria.

En el marco del Plan Integral de Seguridad Regional, avanzamos en una investigación conjunta que permitió detener en San Juan al responsable de múltiples estafas a egresados en Mendoza. pic.twitter.com/dWeYZJko0T — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) December 4, 2025

Morales, quien presuntamente operaba la empresa “Ok Catering, Eventos & Egresados MDZ” para organizar cenas de egresados y fiestas de fin de año, se encontraba en San Juan donde fue detenido. Además, al acusado se le secuestró un arma de fuego, dos vehículos y su celular.