En una jornada dedicada a la reflexión sobre el cuidado de nuestras mascotas, la Secretaría de Ambiente, a través de la Directora de Ecología Urbana, Melisa Olivero, brindó un panorama detallado a sanjuan8.com sobre la situación de la fauna urbana en San Juan. Las cifras son reveladoras: en el último año se registraron 882 denuncias por maltrato animal, lo que arroja un promedio de poco más de dos reportes diarios.
Día del Animal: en San Juan se registran más de 2 denuncias por maltrato al día
Durante el último año se contabilizaron 882 denuncias por agresiones o abandono. Desde la Secretaría de Ambiente destacaron que la cifra creció porque la gente "se anima a denunciar" de forma anónima.