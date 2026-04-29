Día del Animal: en San Juan se registran más de 2 denuncias por maltrato al día

Olivero enfatizó que el maltrato no se limita a la agresión física directa. "El maltrato también son las situaciones de abandono", afirmó la funcionaria, quien valoró que la ciudadanía se esté animando a denunciar de forma anónima al 2644305057. Según la directora, el hecho de que las denuncias se hayan duplicado es un indicador de que existe un mayor respeto y visibilidad sobre los derechos de los animales.

Un punto clave de la gestión es la regulación de los perros potencialmente peligrosos (PPP). La ley provincial exige que estos animales estén identificados mediante un chip gratuito que se coloca en el lomo.