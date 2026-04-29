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Día del Animal: en San Juan se registran más de 2 denuncias por maltrato al día

Durante el último año se contabilizaron 882 denuncias por agresiones o abandono. Desde la Secretaría de Ambiente destacaron que la cifra creció porque la gente "se anima a denunciar" de forma anónima.

En una jornada dedicada a la reflexión sobre el cuidado de nuestras mascotas, la Secretaría de Ambiente, a través de la Directora de Ecología Urbana, Melisa Olivero, brindó un panorama detallado a sanjuan8.com sobre la situación de la fauna urbana en San Juan. Las cifras son reveladoras: en el último año se registraron 882 denuncias por maltrato animal, lo que arroja un promedio de poco más de dos reportes diarios.

Olivero enfatizó que el maltrato no se limita a la agresión física directa. "El maltrato también son las situaciones de abandono", afirmó la funcionaria, quien valoró que la ciudadanía se esté animando a denunciar de forma anónima al 2644305057. Según la directora, el hecho de que las denuncias se hayan duplicado es un indicador de que existe un mayor respeto y visibilidad sobre los derechos de los animales.

Un punto clave de la gestión es la regulación de los perros potencialmente peligrosos (PPP). La ley provincial exige que estos animales estén identificados mediante un chip gratuito que se coloca en el lomo.

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  • ¿Qué se considera un perro peligroso? Razas grandes o mestizos con peso superior a 20 kg, altura mayor a 30 cm, capacidad de mordedura fuerte y también se incluye a los galgos.

  • Requisitos para dueños: Además del chip (que vincula al animal con el propietario), el perro debe tener seguro, vacunación al día, vivir en un lugar cerrado y usar correa y bozal al salir.

  • Cifras: Ya se han chipeado 310 ejemplares y se han atendido 173 denuncias específicas por incumplimiento de estas normas de seguridad.

Salud y Educación: el motor del cambio

El balance sanitario de "abril a abril" muestra un fuerte despliegue en territorio con 2.485 esterilizaciones y 3.605 vacunas aplicadas. Sin embargo, para Olivero, la clave a largo plazo está en las escuelas.

"Me emociona la parte educativa de los niños y cómo captan el mensaje. Ellos marcan la diferencia y son quienes terminan llevando a los papás a vacunar a las mascotas", destacó la directora. Como ejemplo de superación, mencionó el caso de Kiara, una ovejera alemana del barrio Poder Judicial que, tras ser rescatada de una situación de maltrato, fue adoptada por un veterinario y hoy goza de una vida saludable.

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