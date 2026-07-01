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Alerta por estafa: usan el nombre de La Anónima para engañar a jubilados

Los ciberdelincuentes exigen una videollamada y el ingreso a un link de WhatsApp con el único objetivo de vaciar cuentas bancarias y solicitar créditos a nombre de las víctimas.

En las últimas horas comenzó a circular una falsa promoción que utiliza de forma ilícita el nombre de la cadena de supermercados La Anónima. El engaño está apuntado principalmente a los adultos mayores, ofreciendo un supuesto descuento del 40% para jubilados acompañado por un bono de $100.000.

Tal como se puede observar en la imagen oficial de advertencia, titulada, los estafadores emplean una modalidad de phishing y suplantación de identidad para vaciar cuentas bancarias.

¿Cómo opera la estafa?

El modus operandi detectado requiere que la víctima cumpla con tres pasos clave para activar el supuesto beneficio:

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  • Videollamada: Solicitan entablar una comunicación virtual con el usuario.

  • Seguir instrucciones: Guían a la persona mediante engaños para que ejecute ciertas acciones en su teléfono.

  • Enlace por WhatsApp: Piden ingresar a un link enviado a través de la aplicación de mensajería.

El peligro real: El verdadero objetivo de los ciberdelincuentes al solicitar estos pasos es tomar el control de los dispositivos o las aplicaciones bancarias de las víctimas para robar dinero o solicitar créditos a su nombre.

Recomendaciones clave de seguridad

Para evitar caer en este tipo de fraudes, las autoridades y especialistas recomiendan:

  • No ingresar a enlaces sospechosos ni de procedencia dudosa que lleguen por aplicaciones de mensajería o redes sociales.

  • Nunca compartir códigos de verificación, claves ni contraseñas bajo ninguna circunstancia o requerimiento telefónico.

  • Verificar siempre la veracidad de cualquier promoción o beneficio directamente en los canales y cuentas oficiales de las empresas involucradas.

La regla de oro ante estos casos es clara: siempre hay que desconfiar de los beneficios o regalos que parezcan demasiado atractivos, ya que suelen ser la puerta de entrada a una estafa.

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