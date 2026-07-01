Alerta por estafa: usan el nombre de La Anónima para engañar a jubilados

Videollamada: Solicitan entablar una comunicación virtual con el usuario.

Seguir instrucciones: Guían a la persona mediante engaños para que ejecute ciertas acciones en su teléfono.

Enlace por WhatsApp: Piden ingresar a un link enviado a través de la aplicación de mensajería.

El peligro real: El verdadero objetivo de los ciberdelincuentes al solicitar estos pasos es tomar el control de los dispositivos o las aplicaciones bancarias de las víctimas para robar dinero o solicitar créditos a su nombre.

Recomendaciones clave de seguridad

Para evitar caer en este tipo de fraudes, las autoridades y especialistas recomiendan:

No ingresar a enlaces sospechosos ni de procedencia dudosa que lleguen por aplicaciones de mensajería o redes sociales.

Nunca compartir códigos de verificación, claves ni contraseñas bajo ninguna circunstancia o requerimiento telefónico.

Verificar siempre la veracidad de cualquier promoción o beneficio directamente en los canales y cuentas oficiales de las empresas involucradas.

La regla de oro ante estos casos es clara: siempre hay que desconfiar de los beneficios o regalos que parezcan demasiado atractivos, ya que suelen ser la puerta de entrada a una estafa.