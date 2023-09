Identificaron al motociclista que murió en Capital

El incidente tuvo lugar alrededor de las 6 de la mañana, cuando Vea se encontraba conduciendo su motocicleta por la calle Tucumán en dirección de sur a norte. A la altura de la intersección con la calle Larraín, perdió el control de su vehículo y se inclinó hacia el cordón de la acera, lo que resultó en un impacto violento contra el pavimento. Trágicamente, este accidente causó la muerte instantánea del hombre de 37 años.

WhatsApp Image 2023-09-29 at 08.08.54.jpeg

A pesar de que el joven llevaba puesto un casco en el momento del accidente, este no estaba correctamente sujeto a su cabeza, lo que podría haber contribuido a la gravedad de las lesiones. Hasta el momento, no se han identificado testigos del incidente, y no existen cámaras de video en la zona que puedan proporcionar más información sobre las circunstancias exactas del accidente.