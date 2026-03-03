Hombre prendido fuego: detuvieron a dos mujeres trans y a un hombre

Los aprehendidos quedaron alojados en la Comisaría y permanecerán allí hasta la audiencia de control de detención.

El hecho ocurrió a las 21 del lunes, en inmediaciones de la Terminal. Un testigo declaró que vio que dos mujeres trans y un hombre le tiraban un líquido a Pérez, ignorando en ese momento que se tratara de alcohol, pero luego vio que lo prendieron fuego. La víctima logró acercarse hasta un surtidor y se arrojó agua, logrando apagar las llamas que estaban en su propio cuerpo.

Pérez llegó por sus propios medios hasta el hospital Guillermo Rawson, frente a la Terminal, y lo ingresaron inmediatamente para darle primeros auxilios. Luego, fue trasladado en ambulancia al Hospital Marcial Quiroga donde quedó internado en el sector de Quemados.

El hombre fue diagnosticado con quemaduras en la cara y en las vías respiratorias. Se encuentra intubado y en coma inducido, en estado crítico, a la espera de su evolución.

El Ministerio Público Fiscal avanza en la investigación con la recolección de testimonios y de evidencia, para poder dilucidar cómo ocurrieron los hechos y si se trató de una tentativa de homicidio o de lesiones, para saber la carátula antes del cumplimiento del plazo máximo de 72 horas (a partir de la aprehensión) para la audiencia de control de detención y de formalización de la investigación penal preparatoria.