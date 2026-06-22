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Un hombre murió al perder el control de la moto e impactar contra un árbol

La víctima aún no fue identificada. El trágico hecho ocurrió pasadas las 5.30 de la madrugada en avenida Ignacio de la Roza, a la altura de la fábrica Loma Negra, en Rivadavia.

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este lunes en un siniestro vial ocurrido sobre Avenida Ignacio de la Roza, a la altura de la planta cementera de Loma Negra. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, aunque en una primera inspección no se encontraron indicios de participación de terceros.

Según informaron fuentes judiciales, alrededor de las 5:15 se tomó conocimiento del fallecimiento a través de la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), luego de que un transeúnte alertara al sistema de emergencias 911 cerca de las 4:30. La persona que dio aviso manifestó haber observado una motocicleta y el cuerpo de un hombre tendidos sobre la banquina sur de la avenida.

Personal policial y peritos de División Criminalística y Delitos Especiales trabajaron en el lugar realizando las tareas de inspección ocular y relevamiento de pruebas. De acuerdo con las primeras pericias, el motociclista circulaba de oeste a este por Avenida Ignacio de la Roza cuando, por motivos que aún se investigan, habría perdido el control del rodado al atravesar una curva e impactado violentamente contra un árbol ubicado en la banquina sur.

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Minutos después arribó una ambulancia del servicio de emergencias 107, cuyos profesionales constataron el fallecimiento de la víctima en el lugar.

Las fuentes señalaron que el tramo de la avenida donde ocurrió el hecho presenta buenas condiciones de circulación, con adecuada iluminación, excelente visibilidad y una carpeta asfáltica en óptimo estado. Además, se indicó que no existen cámaras de seguridad en la zona ni se hallaron testigos presenciales del siniestro.

Durante la inspección tampoco se observaron elementos que permitan presumir la intervención de otro vehículo o de terceras personas.

Como parte de las medidas de rigor, se procedió al secuestro de una motocicleta marca Appia de color negro, presuntamente involucrada en el hecho. Asimismo, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la correspondiente autopsia para determinar con precisión las causas del deceso.

Hasta el momento, las autoridades no habían logrado identificar formalmente a la víctima, por lo que aún no se había notificado a familiares debido a la falta de datos filiatorios.

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