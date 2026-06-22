Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este lunes en un siniestro vial ocurrido sobre Avenida Ignacio de la Roza, a la altura de la planta cementera de Loma Negra. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, aunque en una primera inspección no se encontraron indicios de participación de terceros.
Un hombre murió al perder el control de la moto e impactar contra un árbol
La víctima aún no fue identificada. El trágico hecho ocurrió pasadas las 5.30 de la madrugada en avenida Ignacio de la Roza, a la altura de la fábrica Loma Negra, en Rivadavia.