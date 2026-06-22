Un hombre murió al perder el control de la moto e impactar contra un árbol

Minutos después arribó una ambulancia del servicio de emergencias 107, cuyos profesionales constataron el fallecimiento de la víctima en el lugar.

Las fuentes señalaron que el tramo de la avenida donde ocurrió el hecho presenta buenas condiciones de circulación, con adecuada iluminación, excelente visibilidad y una carpeta asfáltica en óptimo estado. Además, se indicó que no existen cámaras de seguridad en la zona ni se hallaron testigos presenciales del siniestro.

Durante la inspección tampoco se observaron elementos que permitan presumir la intervención de otro vehículo o de terceras personas.

Como parte de las medidas de rigor, se procedió al secuestro de una motocicleta marca Appia de color negro, presuntamente involucrada en el hecho. Asimismo, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la correspondiente autopsia para determinar con precisión las causas del deceso.

Hasta el momento, las autoridades no habían logrado identificar formalmente a la víctima, por lo que aún no se había notificado a familiares debido a la falta de datos filiatorios.