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Hallaron celulares ocultos en el penal de Chimbas durante un control rutinario

Durante un rastrillaje en el penal, encontraron celulares ocultos y evitaron su posible ingreso a los pabellones.

Un operativo de control dentro del Servicio Penitenciario Provincial permitió detectar y secuestrar elementos prohibidos que estaban ocultos en el perímetro interno del establecimiento, en una maniobra que apuntaba a su eventual ingreso a los pabellones.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Requisa durante un rastrillaje de rutina en las inmediaciones de los pabellones 14 y 15, sobre calle Martín Fierro. En ese sector, los agentes advirtieron un objeto sospechoso que llamó su atención en medio del patrullaje preventivo.

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Al inspeccionarlo, constataron que se trataba de un envase plástico que contenía en su interior un envoltorio textil cuidadosamente preparado. Dentro de ese paquete encontraron dos teléfonos celulares junto a cables USB para transferencia de datos, todos elementos cuyo ingreso está estrictamente prohibido dentro del sistema carcelario.

El hallazgo fue inmediatamente secuestrado y se dio intervención a la Jefatura de Requisa, que inició las actuaciones administrativas correspondientes para determinar el origen de los dispositivos y establecer si existió un intento concreto de introducirlos al penal.

Desde el Servicio Penitenciario indicaron que este tipo de controles forman parte de un esquema permanente de vigilancia, orientado a evitar la circulación de tecnología no autorizada dentro de los pabellones, un factor considerado clave en la seguridad interna.

El procedimiento, según remarcaron, permitió neutralizar una posible maniobra antes de que los dispositivos llegaran a manos de internos.

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