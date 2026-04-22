Atropelló, mató, huyó y fue a juicio: sin cárcel y sin licencia por seis años

Tras el choque, la víctima fue trasladada al Hospital Rawson, donde permaneció internada durante cuatro días. Finalmente, falleció a raíz de las lesiones sufridas, lo que agravó la situación judicial del conductor.

Uno de los puntos más sensibles de la causa fue la conducta posterior al hecho: Jaime abandonó el lugar sin asistir al herido. Por ese motivo, el expediente fue recaratulado como homicidio culposo agravado por conducción imprudente y fuga.

La resolución llegó a través de un juicio abreviado, tras un acuerdo entre la Fiscalía —a cargo de Francisco Nicolía— y la defensa del imputado. Ese entendimiento fue homologado por el magistrado, lo que derivó en la pena condicional.

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De esta manera, el condenado no irá a prisión, aunque deberá cumplir reglas de conducta y no podrá manejar durante seis años. La definición judicial se dio pese a que, en una instancia previa, la querella había manifestado su rechazo al acuerdo.

El fallo pone punto final a un caso marcado por la gravedad del hecho y la polémica en torno a la modalidad de la condena.