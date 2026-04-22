La Justicia resolvió uno de los casos que había generado mayor repercusión en Chimbas en los últimos meses. Este miércoles, el juez Gerardo Javier Fernández Caussi condenó a Marcelo Jaime a tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para conducir, tras hallarlo responsable por la muerte del motociclista Fernando Agüero.
Atropelló, mató, huyó y fue a juicio: sin cárcel y sin licencia por seis años
El hecho ocurrió en Navidad en Chimbas. La víctima murió tras varios días internada. El conductor fue condenado en un juicio abreviado y no irá a prisión.