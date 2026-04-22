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Atropelló, mató, huyó y fue a juicio: sin cárcel y sin licencia por seis años

El hecho ocurrió en Navidad en Chimbas. La víctima murió tras varios días internada. El conductor fue condenado en un juicio abreviado y no irá a prisión.

La Justicia resolvió uno de los casos que había generado mayor repercusión en Chimbas en los últimos meses. Este miércoles, el juez Gerardo Javier Fernández Caussi condenó a Marcelo Jaime a tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para conducir, tras hallarlo responsable por la muerte del motociclista Fernando Agüero.

El hecho ocurrió la mañana del 25 de diciembre, cerca de las 8, en la intersección de calles Oro y San Juan. En ese momento, Agüero, de 30 años, circulaba en moto cuando fue embestido por una camioneta Toyota Hilux conducida por Jaime, de 47. El impacto fue violento y dejó al motociclista con heridas de extrema gravedad.

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Tras el choque, la víctima fue trasladada al Hospital Rawson, donde permaneció internada durante cuatro días. Finalmente, falleció a raíz de las lesiones sufridas, lo que agravó la situación judicial del conductor.

Uno de los puntos más sensibles de la causa fue la conducta posterior al hecho: Jaime abandonó el lugar sin asistir al herido. Por ese motivo, el expediente fue recaratulado como homicidio culposo agravado por conducción imprudente y fuga.

La resolución llegó a través de un juicio abreviado, tras un acuerdo entre la Fiscalía —a cargo de Francisco Nicolía— y la defensa del imputado. Ese entendimiento fue homologado por el magistrado, lo que derivó en la pena condicional.

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De esta manera, el condenado no irá a prisión, aunque deberá cumplir reglas de conducta y no podrá manejar durante seis años. La definición judicial se dio pese a que, en una instancia previa, la querella había manifestado su rechazo al acuerdo.

El fallo pone punto final a un caso marcado por la gravedad del hecho y la polémica en torno a la modalidad de la condena.

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