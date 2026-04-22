Vecinos la vieron en el agua: investigan la muerte de una mujer en el canal Benavídez

De acuerdo con los primeros datos que manejan los investigadores, la mujer tendría unos 50 años y aún no fue identificada oficialmente. Las hipótesis iniciales indican que habría caído al canal varios kilómetros antes, posiblemente a la altura del barrio Costa Canal III, y que la corriente arrastró el cuerpo hasta la zona donde finalmente fue encontrado, cerca de la fábrica Cattorini.

En pocos minutos, efectivos policiales llegaron al lugar junto a personal de emergencias y comenzaron con las tareas de rescate y preservación de la escena. Intervinieron agentes de la Subcomisaría Santa Lucía Este, la Motorizada N° 6 y peritos de Criminalística, bajo directivas de la UFI de Delitos Especiales.

Por el momento, no hay certezas sobre cómo se produjo la caída ni si existió intervención de terceros. La causa quedó en manos de la fiscalía, que ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente, clave para determinar las causas de la muerte.

Mientras avanza la investigación, el caso genera preocupación en la zona, donde el movimiento policial y las pericias mantuvieron en vilo a los vecinos durante varias horas.