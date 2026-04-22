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Vecinos la vieron en el agua: investigan la muerte de una mujer en el canal Benavídez

Una mujer fue hallada sin vida en un canal en Santa Lucía. Investigan si cayó por accidente u otra circunstancia.

Un hecho trágico sacudió la siesta de este miércoles en la zona este del Gran San Juan. El cuerpo de una mujer fue encontrado sin vida en el interior de un canal en el límite entre Santa Lucía y Chimbas, lo que activó un importante operativo policial y judicial.

El hallazgo se produjo en inmediaciones de Avenida Benavídez y calle Chacabuco, donde vecinos advirtieron la presencia del cuerpo flotando en el agua. Según relataron, intentaron asistirla de inmediato, pero al sacarla constataron que ya no presentaba signos vitales.

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De acuerdo con los primeros datos que manejan los investigadores, la mujer tendría unos 50 años y aún no fue identificada oficialmente. Las hipótesis iniciales indican que habría caído al canal varios kilómetros antes, posiblemente a la altura del barrio Costa Canal III, y que la corriente arrastró el cuerpo hasta la zona donde finalmente fue encontrado, cerca de la fábrica Cattorini.

En pocos minutos, efectivos policiales llegaron al lugar junto a personal de emergencias y comenzaron con las tareas de rescate y preservación de la escena. Intervinieron agentes de la Subcomisaría Santa Lucía Este, la Motorizada N° 6 y peritos de Criminalística, bajo directivas de la UFI de Delitos Especiales.

Por el momento, no hay certezas sobre cómo se produjo la caída ni si existió intervención de terceros. La causa quedó en manos de la fiscalía, que ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente, clave para determinar las causas de la muerte.

Mientras avanza la investigación, el caso genera preocupación en la zona, donde el movimiento policial y las pericias mantuvieron en vilo a los vecinos durante varias horas.

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