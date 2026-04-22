A 50 días del Mundial: quiénes tienen el lugar asegurado y quiénes la pelean

Los arqueros elegidos son Emiliano Martínez, quien es una figura clave en la Selección argentina y que siempre tuvo rendimientos muy altos con la camiseta “Albiceleste”, y Gerónimo Rulli. Los más probable es que el tercer arquero sea Juan Musso, quien atraviesa un gran momento en el Atlético Madrid.

En lo que respecta a la defensa, todo indica que los elegidos son Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. La gran incógnita pasa por el lateral izquierdo que en un principio sería el suplente de Tagliafico. Una opción es Marcos Acuña, de amplio recorrido en la Selección, aunque también surgen como muy buenas alternativas Valentín Barco, que también se desempeña muy bien como mediocampista y esto le daría una gran ventaja, y Gabriel Rojas.