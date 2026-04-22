A 50 días del Mundial: quiénes tienen el lugar asegurado y quiénes la pelean

Por otra parte, los mediocampistas que tienen las valijas armadas para viajar a Norteamérica son Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Nicolás González, Exequiel Palacios, Nico Paz, Thiago Almada y Giuliano Simeone. El otro jugador que tiene buenas chances de sumarse es Giovani Lo Celso, quien fue una fija en cada convocatoria de Scaloni, aunque una remontada de nivel por parte de Franco Mastantuono en el Real Madrid también le abriría una muy buena posibilidad.
Finalmente, los delanteros serán Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y José Manuel López. En las últimas semanas, todo parecía indicar que López y Joaquín Panichelli iban a disputarse un lugar hasta las últimas semanas previas a que se presentara la lista final, aunque la rotura de ligamentos de Panichelli le allanó el camino al “Flaco”.
Los 22 jugadores con un lugar asegurado en el Mundial 2026
Arqueros
Emiliano Martínez
Gerónimo Rulli
Defensores
Nahuel Molina
Gonzalo Montiel
Cristian Romero
Lisandro Martínez
Leonardo Balerdi
Nicolás Otamendi
Nicolás Tagliafico
Mediocampistas
Leandro Paredes
Mac Allister
Enzo Fernández
Rodrigo de Daul
Nicolás González
Exequiel Palacios
Nico Paz
Thiago Almada
Giuliano Simeone
Delanteros
Lionel Messi
Julián Álvarez
Lautaro Martínez
José López
Los que pelean un lugar dentro de los 26 (faltan 5)
-Marcos Senesi
-Lautaro Di Lollo
-Facundo Medina
-Agustin Giay
-Kevin MacAllister
-Maximo Perrone
-Gio Lo Celso
-Emiliano Buendía
-Gianluca Prestianni
-Franco Mastantuono
-Alan Varela
-José Manuel López
-Santiago Castro