Identificaron a la mujer hallada sin vida en el canal Benavídez

El cuerpo fue encontrado en inmediaciones de Benavídez y Chacabuco, en el límite entre Santa Lucía y Chimbas, luego de que vecinos advirtieran su presencia en el agua y dieran aviso a las autoridades. A partir de ese momento, se activó un operativo en el lugar con la intervención de personal policial y de Criminalística.

De acuerdo a la información oficial, la mujer había sido reportada como desaparecida horas antes, lo que motivó la intervención policial y el inicio de tareas de búsqueda. Esa línea permitió vincular rápidamente el hallazgo con la denuncia previa y confirmar su identidad.