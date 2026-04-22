"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > canal Benavídez

Identificaron a la mujer hallada sin vida en el canal Benavídez

Fuentes policiales confirmaron a este medio que la mujer hallada sin vida en el canal Benavídez era Silvia Mónica Valdivieso, de 58 años, quien era intensamente buscada.

El hallazgo de una mujer sin vida en el canal Benavídez, durante la siesta de este miércoles, generó un fuerte despliegue policial en la zona y, con el correr de las horas, permitió avanzar en la identificación de la víctima. Según confirmaron fuentes policiales a este medio, se trataba de Silvia Mónica Valdivieso, de 58 años, quien había sido denunciada como desaparecida y era buscada por su entorno.

El cuerpo fue encontrado en inmediaciones de Benavídez y Chacabuco, en el límite entre Santa Lucía y Chimbas, luego de que vecinos advirtieran su presencia en el agua y dieran aviso a las autoridades. A partir de ese momento, se activó un operativo en el lugar con la intervención de personal policial y de Criminalística.

De acuerdo a la información oficial, la mujer había sido reportada como desaparecida horas antes, lo que motivó la intervención policial y el inicio de tareas de búsqueda. Esa línea permitió vincular rápidamente el hallazgo con la denuncia previa y confirmar su identidad.

Te puede interesar...

image

En cuanto a las circunstancias del hecho, las fuentes indicaron que se manejan distintas hipótesis y que la mecánica aún no está determinada. En ese sentido, no se descarta que la mujer haya caído al canal en otro punto y haya sido arrastrada por la corriente, aunque esto deberá ser establecido con precisión a partir de las pericias.

La investigación quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, que dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, un procedimiento clave para determinar las causas de la muerte y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Temas

Te puede interesar