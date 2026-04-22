El hallazgo de una mujer sin vida en el canal Benavídez, durante la siesta de este miércoles, generó un fuerte despliegue policial en la zona y, con el correr de las horas, permitió avanzar en la identificación de la víctima. Según confirmaron fuentes policiales a este medio, se trataba de Silvia Mónica Valdivieso, de 58 años, quien había sido denunciada como desaparecida y era buscada por su entorno.
Identificaron a la mujer hallada sin vida en el canal Benavídez
Fuentes policiales confirmaron a este medio que la mujer hallada sin vida en el canal Benavídez era Silvia Mónica Valdivieso, de 58 años, quien era intensamente buscada.