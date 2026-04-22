La pobreza en niños y adolescentes llegó al 53,6% en 2025, mientras que la indigencia al 10,7%. Si bien se observó una baja en los últimos dos años, las privaciones y las fuertes desigualdades sociales en las infancias persisten. Además, hubo una consolidación en la necesidad de asistencia.
6 de cada 10 niños son pobres en la Argentina y el 30% no come regularmente
La pobreza infantil disminuyó en los últimos años años y en 2025 alcanzó el 53,6%. La mejora constituye un avance, aunque persisten diversas deudas pendientes