Cómo será la exhibición de Franco Colapinto en Palermo a bordo de un Alpine de F1

A partir de las 8:30 del domingo, el público podrá ingresar a los sectores de plaza Seeber y plaza Sicilia, puntos neurálgicos del despliegue, donde se ubicarán dos escenarios con pantallas gigantes. Estas permitirán seguir las maniobras de Colapinto desde diversos ángulos y estarán distribuidas estratégicamente en cruces como Libertador y Casares, Libertador y Cavia, Figueroa Alcorta y Sarmiento (frente al Planetario), y otras intersecciones clave. Los organizadores enfatizaron la prohibición expresa de acampar y de toda venta ambulante en la zona.

El primer atractivo sucederá a las 12:45, cuando Colapinto realice la vuelta inaugural al volante de un Lotus E20 del 2012, un vehículo con motor Renault V8 que porta la estética de BWT Alpine Formula One Team. El circuito trazado comprende Avenida Libertador entre Bullrich y Casares, e incorpora la avenida Sinclair, Casares/Ugarteche y una sección de la Avenida Sarmiento, atravesando el Monumento a los Españoles. La organización recalcó que este recorrido replica un “mini GP” urbano pensado para maximizar la visibilidad de cada maniobra.

El evento está estructurado en cuatro salidas, con un hito de alto impacto histórico a las 14:30. En ese momento, el oriundo de Pilar tomará el mando de la Flecha de Plata, el Mercedes que manejó el cinco veces campeón de la F1 Juan Manuel Fangio, lo que representa un reencuentro simbólico con la herencia del automovilismo nacional. El cronograma establece una tercera vuelta a las 15:15, nuevamente con el Lotus E20, que servirá de cierre a la presentación con monoplazas. A las 15:55, Colapinto regresará sobre un bus descapotable para el saludo final al público.

En cifras, la envergadura logística y la densidad de accesos controlados establecen un operativo sin precedentes recientes. Desde el jueves 23 a las 22, la contracorriente y bicisenda norte de Libertador, además de tramos de estacionamiento de producción, pasan a estar restringidos. El viernes 24 a partir de las 20 se ocupará el sector junto al Monumento a los Españoles para la instalación de pantallas LED, y el perímetro de cortes totales y dispositivos de control se intensificará el sábado 25, afectando calles como Sinclair, Godoy Cruz, Lafinur, República de la India y otras vías del entorno.

El espectáculo en Palermo integra no solo tecnología y destreza automovilística, con la presencia confirmada de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad desde las 11, sino también áreas de hospitality con servicios VIP para patrocinadores y un formato de entretenimiento en vivo.

La restricción de circulación se extenderá en algunos sectores hasta el miércoles 29 de abril, especialmente en Avenida Infanta Isabel, para permitir el retiro de infraestructuras y módulos desplegados en un perímetro que abarca Plaza Seeber, Parque Tres de Febrero, Plaza Sicilia y otras áreas emblemáticas del parque porteño.