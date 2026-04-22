Lanzan programa para chicos con actividades y ayuda económica: días y requisitos

Ese monto no podrá retirarse en efectivo ni utilizarse en comercios o bancos, ya que su uso está limitado exclusivamente a los Centros de Familia adheridos. El sistema funciona a partir de la elección de una actividad: una vez definida, las familias deben acercarse a un espacio habilitado y canjear el voucher para comenzar a participar.

La inscripción se realizará de manera presencial en distintos puntos de la Capital, con un cronograma que se extenderá durante cuatro días consecutivos. El lunes 27 será en la Unión Vecinal Villa América, el martes 28 en la Unión Vecinal Villa del Carril, el miércoles 29 en el Club Colón Junior y el jueves 30 en la Unión Vecinal Comandante Cabot. En todos los casos, el horario será de 8 a 13 y de 16 a 19.

El programa está dirigido exclusivamente a familias que perciban la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. El trámite debe ser realizado por un adulto responsable, quien deberá presentar el DNI vigente del menor.

Además de las actividades recreativas y formativas, la propuesta incorpora talleres y charlas orientadas a la crianza, el juego, la lectura y la alimentación, dictadas por equipos técnicos capacitados a nivel nacional.

La iniciativa forma parte de una política de articulación entre Nación, Provincia y Municipio, que busca generar espacios de inclusión y acompañamiento en los barrios.