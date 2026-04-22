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Clásico caliente: San Martín cayó ante el Tomba, hubo expulsiones y polémica

Perdió 1-0 ante Godoy Cruz en Mendoza. Erró un penal, sufrió dos expulsiones y sigue en el fondo de la tabla. Tres expulsados, fallos arbitrales, incidentes entre jugadores, participación del público, proyectiles que obligaron a frenar el partido y una reanudación insólita con ¡40 minutos de adición!

La Reserva de San Martín volvió a tropezar y profundizó un presente que no encuentra salida. Esta vez fue derrota por 1 a 0 ante Godoy Cruz, en un clásico cargado de tensión disputado en el estadio Feliciano Gambarte, donde el desarrollo estuvo marcado por las polémicas, las expulsiones y un trámite constantemente interrumpido.

El Verdinegro tuvo una oportunidad clara para adelantarse en el primer tiempo. A los 20 minutos, Santiago Barrera se hizo cargo de un penal, pero el arquero Santiago Correa respondió con una atajada clave que mantuvo el cero y cambió el rumbo del partido.

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Con el correr de los minutos, el encuentro se volvió cada vez más friccionado. A los 40, llegó el primer quiebre: el arquero Garzón fue expulsado tras tocar la pelota fuera del área, lo que obligó al ingreso de Valenzuela para ocupar el arco. Poco después, la situación se agravó para San Martín cuando Barrera vio la roja por un codazo. En su salida, el delantero protagonizó gestos hacia el público local que generaron disturbios y obligaron a detener el partido durante unos 25 minutos.

En el complemento, Godoy Cruz golpeó rápido. A los 5 minutos, Verón marcó en contra de su propio arco y selló el único gol de la tarde. Desde ese momento, el equipo sanjuanino intentó reaccionar, pero no logró generar situaciones claras ni sostener presión ofensiva.

El resultado deja a San Martín en una situación comprometida. Con apenas 6 puntos en diez partidos y ocho derrotas en su haber, el equipo dirigido por Juan Sosa se mantiene en el fondo de la tabla del Grupo B, sin señales de recuperación.

El próximo compromiso será ante Lanús, el miércoles 29 de abril a las 15, en lo que aparece como una nueva oportunidad para intentar cortar la racha negativa.

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