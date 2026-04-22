Clásico caliente: San Martín cayó ante el Tomba, hubo expulsiones y polémica

Con el correr de los minutos, el encuentro se volvió cada vez más friccionado. A los 40, llegó el primer quiebre: el arquero Garzón fue expulsado tras tocar la pelota fuera del área, lo que obligó al ingreso de Valenzuela para ocupar el arco. Poco después, la situación se agravó para San Martín cuando Barrera vio la roja por un codazo. En su salida, el delantero protagonizó gestos hacia el público local que generaron disturbios y obligaron a detener el partido durante unos 25 minutos.

En el complemento, Godoy Cruz golpeó rápido. A los 5 minutos, Verón marcó en contra de su propio arco y selló el único gol de la tarde. Desde ese momento, el equipo sanjuanino intentó reaccionar, pero no logró generar situaciones claras ni sostener presión ofensiva.

El resultado deja a San Martín en una situación comprometida. Con apenas 6 puntos en diez partidos y ocho derrotas en su haber, el equipo dirigido por Juan Sosa se mantiene en el fondo de la tabla del Grupo B, sin señales de recuperación.

El próximo compromiso será ante Lanús, el miércoles 29 de abril a las 15, en lo que aparece como una nueva oportunidad para intentar cortar la racha negativa.