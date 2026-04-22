La Reserva de San Martín volvió a tropezar y profundizó un presente que no encuentra salida. Esta vez fue derrota por 1 a 0 ante Godoy Cruz, en un clásico cargado de tensión disputado en el estadio Feliciano Gambarte, donde el desarrollo estuvo marcado por las polémicas, las expulsiones y un trámite constantemente interrumpido.
Clásico caliente: San Martín cayó ante el Tomba, hubo expulsiones y polémica
Perdió 1-0 ante Godoy Cruz en Mendoza. Erró un penal, sufrió dos expulsiones y sigue en el fondo de la tabla. Tres expulsados, fallos arbitrales, incidentes entre jugadores, participación del público, proyectiles que obligaron a frenar el partido y una reanudación insólita con ¡40 minutos de adición!