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Dos sujetos robaron, dispararon, intentaron huir y terminaron detenidos

En menos de 30 minutos cometieron dos hechos, uno con disparos. Fueron detenidos tras una persecución y recuperaron los elementos robados.

Una secuencia delictiva que se desarrolló en cuestión de minutos terminó con dos jóvenes detenidos en Pocito, luego de ser señalados como autores de dos hechos ocurridos con escasa diferencia de tiempo y creciente nivel de violencia.

Todo comenzó en la intersección de Félix Aguilar y Santa Rosa, donde un hombre de 36 años denunció el robo de su motocicleta, una Motomel Blitz negra. El episodio activó un operativo policial en la zona para dar con los autores.

Sin embargo, apenas media hora después, la situación escaló. En calle Lemos y Calle 8, dos sujetos que se movilizaban en una moto 110 cc intentaron arrebatarle una bicicleta rodado 29 a una adolescente de 15 años. En ese contexto, se registraron detonaciones de arma de fuego, lo que elevó la gravedad del hecho.

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Con los datos aportados, efectivos del Comando Radioeléctrico Sur lograron ubicar a dos sospechosos en la zona de calle España y Calle 7. Al advertir la presencia policial, los individuos emprendieron la fuga, lo que derivó en una breve persecución.

El recorrido terminó en un domicilio de Calle 6, donde uno de los implicados, identificado como Aciar García, de 23 años, intentó refugiarse dentro de una vivienda, pero fue reducido y detenido. En tanto, el segundo sujeto, de apellido Videla, de 24 años, fue aprehendido en las inmediaciones.

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Tras el procedimiento, los uniformados confirmaron que la motocicleta en la que se desplazaban era la misma que había sido denunciada como robada minutos antes. Además, lograron recuperar la bicicleta sustraída durante el segundo episodio.

La causa fue caratulada como robo y robo arrebato en grado de tentativa en concurso real, y quedó bajo investigación de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, a cargo del fiscal Cristian Catalano.

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