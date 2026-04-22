Dos sujetos robaron, dispararon, intentaron huir y terminaron detenidos

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Con los datos aportados, efectivos del Comando Radioeléctrico Sur lograron ubicar a dos sospechosos en la zona de calle España y Calle 7. Al advertir la presencia policial, los individuos emprendieron la fuga, lo que derivó en una breve persecución.

El recorrido terminó en un domicilio de Calle 6, donde uno de los implicados, identificado como Aciar García, de 23 años, intentó refugiarse dentro de una vivienda, pero fue reducido y detenido. En tanto, el segundo sujeto, de apellido Videla, de 24 años, fue aprehendido en las inmediaciones.

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Tras el procedimiento, los uniformados confirmaron que la motocicleta en la que se desplazaban era la misma que había sido denunciada como robada minutos antes. Además, lograron recuperar la bicicleta sustraída durante el segundo episodio.

La causa fue caratulada como robo y robo arrebato en grado de tentativa en concurso real, y quedó bajo investigación de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, a cargo del fiscal Cristian Catalano.