El relato del joven que estaba con Brenda antes de desaparecer: "La vi arrodillada mientras su marido le pegaba"

A pocas horas de que se encontrara un cuerpo completamente carbonizado en un descampado de Campo Afuera se conocieron los detalles que brindó el joven que estaba con Brenda Requena Montaña antes de desaparecer y que obvió en un principio. José Guajardo (24) se encontraba con la chica antes de que su marido los sorprendiera en el Villicum y en la declaración que dio ante el juez correccional que, investigada la causa, hasta ayer en horas de la tarde, dijo que cuando escapó del lugar vio a la joven de rodillas.





Además, agregó que antes de irse del lugar se dio vuelta y pudo ver como Diego Álvarez le pegaba en la cara con golpes de puño. Esta información Guajardo no la había declarado y la agregó ante José Ortega-juez Correccional- durante la tarde del martes. El magistrado habló con sanjuan8.com y dijo que comenzó a intervenir en la causa desde la mañana de ayer cuando comenzó su turno.





Ortega explicó que había muchos elementos que no le cerraban y por eso es que decidió arrestar al hombre que mantenía una relación extramatrimonial con Brenda. "No hubo contradicciones, pero hubo un dato que no había aportado en una primera instancia", explicó el juez. Es que Guajardo no había dicho que vio cuando Álvarez le pegaba a Brenda y si dijo que fue golpeado con una piedra y le causó una herida que generó que se lo acuse de lesiones leves y se detenga al hombre que habló con Canal 8 y pedía entre lágrimas por su esposa.









Esa información hizo que las sospechas aumentaran y tuvieran como principal sospechoso a Diego Álvarez, quien se encontraba detenido desde el domingo pasado. Otro detalle que sorprendió a los investigadores es que el marido de la joven era carnicero y eso hizo que junto a la declaración de dos adolescentes de 14 y 16 años encendieran las alarmas durante la tarde del martes.

El cuerpo fue encontrado cerca de las 19.30 en un descampado y según Ortega estaba semi-enterrado y en el lugar se había utilizado membrana-material de construcción y neumáticos de autos. Este último elemento generó una gran combustión por lo que hizo imposible el reconocimiento del cuerpo. Por estas horas será clave las pruebas que se realicen en la morgue judicial y se esperan que los resultados se demoren algunos días por el estado en el que estaba el cuerpo.





