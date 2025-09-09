Llega la 6ª edición de la Maratón de Gendarmería

La cita deportiva ya se ha instalado en el calendario sanjuanino como una de las competencias importantes del running, ofreciendo alternativas para todos los niveles. El 19 de octubre, la Maratón de Gendarmería pondrá en marcha la 6ta edición para los amantes del pedestrismo. Desde los que recién se inician en la actividad hasta los atletas experimentados que buscan exigirse en las rutas más demandantes, la propuesta combina deporte, camaradería y paisajes emblemáticos.