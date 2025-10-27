"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > chinga tu madre

Fuego, viento y tensión: un baldío ardió y el fuego alcanzó un local de comida

Un incendio registrado este lunes en un baldío ubicado en la zona de Lateral de Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento terminó afectando una cocina del local gastronómico “Chinga Tu Madre”.

Un incendio registrado este lunes en un baldío ubicado en la zona de Lateral de Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento terminó afectando una cocina del local gastronómico “Chinga Tu Madre”, dedicado a la comida mexicana.

Las llamas se propagaron rápidamente debido al fuerte viento sur, provocando pérdidas totales en la cocina del comercio, aunque no se registraron heridos.

incendio

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios y personal policial, quienes lograron controlar el fuego y evitar que se expandiera a otras construcciones cercanas.

Te puede interesar...

La circulación en Avenida Libertador, entre Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento, se vio restringida por algunos minutos mientras los equipos de emergencia realizaban las tareas de enfriamiento y limpieza.

Temas

Te puede interesar