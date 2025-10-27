Un incendio registrado este lunes en un baldío ubicado en la zona de Lateral de Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento terminó afectando una cocina del local gastronómico “Chinga Tu Madre”, dedicado a la comida mexicana.
Fuego, viento y tensión: un baldío ardió y el fuego alcanzó un local de comida
