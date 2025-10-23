"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > dólares

Varios sanjuaninos perdieron millones en dólares tras invertir en plataforma de trading

El Ministerio Público Fiscal instó a los damnificados a realizar las denuncias correspondientes, luego de detectar que varias personas no pueden acceder a sus cuentas.

Un grupo de sanjuaninos sufrió graves pérdidas económicas tras invertir importantes sumas de dinero en dólares en la plataforma de trading “Zunkets”. Según informaron las autoridades, desde ayer los usuarios comenzaron a tener problemas para acceder a sus cuentas, y actualmente los saldos no reflejan los montos invertidos.

Se estima que son más de 2.000 personas de todo el país las que habrían participado en este tipo de inversiones, bajo la coordinación de una referente de la plataforma. Entre las víctimas se registran inversiones que van desde decenas hasta cientos de miles de dólares.

El Ministerio Público Fiscal ya tomó conocimiento del caso y insta a todos los afectados a realizar la denuncia correspondiente para que se pueda avanzar con la investigación y determinar la magnitud del perjuicio económico.

Te puede interesar...

Se trata de un caso que pone en evidencia los riesgos de las inversiones en plataformas digitales sin regulación local y la importancia de verificar la legalidad y seguridad de los sitios antes de depositar dinero.

Temas

Te puede interesar