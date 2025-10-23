Un grupo de sanjuaninos sufrió graves pérdidas económicas tras invertir importantes sumas de dinero en dólares en la plataforma de trading “Zunkets”. Según informaron las autoridades, desde ayer los usuarios comenzaron a tener problemas para acceder a sus cuentas, y actualmente los saldos no reflejan los montos invertidos.
Varios sanjuaninos perdieron millones en dólares tras invertir en plataforma de trading
El Ministerio Público Fiscal instó a los damnificados a realizar las denuncias correspondientes, luego de detectar que varias personas no pueden acceder a sus cuentas.