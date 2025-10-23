Varios sanjuaninos perdieron millones en dólares tras invertir en plataforma de trading

Se estima que son más de 2.000 personas de todo el país las que habrían participado en este tipo de inversiones, bajo la coordinación de una referente de la plataforma. Entre las víctimas se registran inversiones que van desde decenas hasta cientos de miles de dólares.

El Ministerio Público Fiscal ya tomó conocimiento del caso y insta a todos los afectados a realizar la denuncia correspondiente para que se pueda avanzar con la investigación y determinar la magnitud del perjuicio económico.