Al menos tres sanjuaninos habrían perdido $420 millones en una inversión online

En total, las inversiones locales denunciadas superarían los 420 millones de pesos, equivalentes a 280 mil dólares. Entre ellas, un hombre habría aportado 150 mil dólares, una mujer 60 mil y otro inversor 70 mil.

De acuerdo a los primeros datos, la supuesta plataforma funcionaba bajo el liderazgo de una referente que convocaba a nuevos participantes a través de grupos de mensajería y redes sociales, prometiendo rentabilidad por operaciones en criptomonedas.