Un grupo de sanjuaninos sufrió graves pérdidas económicas tras invertir importantes sumas de dinero en dólares en la plataforma de trading “Zunkets”. Según informaron las autoridades, desde este miércoles los usuarios comenzaron a tener problemas para acceder a sus cuentas y actualmente los saldos no reflejan los montos invertidos.
Al menos tres sanjuaninos habrían perdido $420 millones en una inversión online
Un grupo de sanjuaninos habría sido víctima de una millonaria estafa a través de la plataforma “Zunkets”. Las pérdidas ascienden a más de 280 mil dólares. El caso está bajo investigación de la UFI de Defraudación y Estafa.