Al menos tres sanjuaninos habrían perdido $420 millones en una inversión online

Un grupo de sanjuaninos habría sido víctima de una millonaria estafa a través de la plataforma “Zunkets”. Las pérdidas ascienden a más de 280 mil dólares. El caso está bajo investigación de la UFI de Defraudación y Estafa.

Un grupo de sanjuaninos sufrió graves pérdidas económicas tras invertir importantes sumas de dinero en dólares en la plataforma de trading “Zunkets”. Según informaron las autoridades, desde este miércoles los usuarios comenzaron a tener problemas para acceder a sus cuentas y actualmente los saldos no reflejan los montos invertidos.

En total, las inversiones locales denunciadas superarían los 420 millones de pesos, equivalentes a 280 mil dólares. Entre ellas, un hombre habría aportado 150 mil dólares, una mujer 60 mil y otro inversor 70 mil.

De acuerdo a los primeros datos, la supuesta plataforma funcionaba bajo el liderazgo de una referente que convocaba a nuevos participantes a través de grupos de mensajería y redes sociales, prometiendo rentabilidad por operaciones en criptomonedas.

Las víctimas indicaron que el sistema contaba con más de 2.000 usuarios en todo el país, quienes depositaban sus ahorros con la promesa de generar ganancias rápidas. Sin embargo, en las últimas horas, las cuentas dejaron de estar operativas y los fondos desaparecieron.

El caso ya llegó a la UFI de Defraudación y Estafa, que investiga la maniobra y busca determinar la magnitud del perjuicio económico. Desde el Ministerio Público Fiscal instaron a todos los afectados a realizar la denuncia correspondiente, para avanzar con la causa y reunir la mayor cantidad de testimonios posibles.

