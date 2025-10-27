La Policía de la Subcomisaría Buenaventura Luna, en Rawson, realizó un allanamiento en una vivienda de Calle Quiroz, en el barrio Buenaventura Luna, luego de que un vecino denunciara el robo de un televisor, una cama saltarina y una bicicleta.
Allanaron una vivienda en Rawson por un robo y hallaron plantas de marihuana
El procedimiento se realizó en el barrio Buenaventura Luna tras una denuncia por robo. Si bien no hallaron los objetos sustraídos, la policía encontró plantas presuntamente ilegales y elementos vinculados a la venta de drogas.