Allanaron una vivienda en Rawson por un robo y hallaron plantas de marihuana

Gracias a las cámaras de seguridad de la zona, los efectivos lograron identificar a un sospechoso y, con la orden del Juez de Garantías, Dr. León Pablo, llevaron a cabo el operativo.

Durante el registro del domicilio, no se encontraron los elementos robados, pero sí plantas de tipo presuntamente ilegal y objetos relacionados con la comercialización de estupefacientes.