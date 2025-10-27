"
Allanaron una vivienda en Rawson por un robo y hallaron plantas de marihuana

El procedimiento se realizó en el barrio Buenaventura Luna tras una denuncia por robo. Si bien no hallaron los objetos sustraídos, la policía encontró plantas presuntamente ilegales y elementos vinculados a la venta de drogas.

La Policía de la Subcomisaría Buenaventura Luna, en Rawson, realizó un allanamiento en una vivienda de Calle Quiroz, en el barrio Buenaventura Luna, luego de que un vecino denunciara el robo de un televisor, una cama saltarina y una bicicleta.

Gracias a las cámaras de seguridad de la zona, los efectivos lograron identificar a un sospechoso y, con la orden del Juez de Garantías, Dr. León Pablo, llevaron a cabo el operativo.

Durante el registro del domicilio, no se encontraron los elementos robados, pero sí plantas de tipo presuntamente ilegal y objetos relacionados con la comercialización de estupefacientes.

Los elementos fueron secuestrados y las actuaciones fueron remitidas a la UFI Delitos contra la Propiedad, que continúa con la investigación del caso.

