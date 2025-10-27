"
Las clases serán normales en primaria y secundaria durante el turno mañana

El Ministerio de Educación informó que las clases se desarrollarán con normalidad este lunes en todos los niveles de educación primaria y secundaria.

La cartera educativa provincial comunicó que, tras evaluar las condiciones meteorológicas, se decidió mantener el dictado de clases en el turno mañana, aunque se recomienda circular con precaución y estar atentos a las actualizaciones oficiales.

En contraste, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) resolvió suspender las actividades académicas y administrativas en todos sus niveles, incluyendo los institutos preuniversitarios, debido al alerta meteorológica. Las facultades también se sumaron a la medida preventiva.

