La cartera educativa provincial comunicó que, tras evaluar las condiciones meteorológicas, se decidió mantener el dictado de clases en el turno mañana, aunque se recomienda circular con precaución y estar atentos a las actualizaciones oficiales.
Las clases serán normales en primaria y secundaria durante el turno mañana
El Ministerio de Educación informó que las clases se desarrollarán con normalidad este lunes en todos los niveles de educación primaria y secundaria.